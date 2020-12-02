"Знаете, раньше в этой системе, как правило, работали люди, у которых у самих в семье рос ребенок-инвалид, соответственно, у них было представление о том, что это такое и совсем другой уровень эмпатии. Сейчас же зачастую специальное образование есть, а представления, основанного на реальной жизни, нет, а одних теоретический знаний мало. Так при этом никто не хочет учиться тому, как и что должно происходить на практике, как с такими людьми обращаться! – в сердцах говорит Татьяна. – Я понимаю, почему так происходит. Потому что это требует очень большого ресурса: такого ребенка нельзя просто куда-то посадить и дать ему игру, игрушку или какое-то задание. Ты должен сесть напротив и делать то же самое, чтобы он видел, что ты тоже работаешь. Нужно быть полностью включенным. И дело тут не в деньгах совсем, хотя зарплаты, конечно, маленькие, а в желании помогать и поддерживать. "Это не мое", говорят люди".



По наблюдениям Татьяны, отношение общества к инвалидам в Латвии меняется, но очень медленно. Только в последние десять лет люди стали более спокойно реагировать на инвалидов, принимать и понимать, что они вокруг нас, тоже ходят по улице, магазинам, ездят в общественном транспорте. "До этого не то, что непонимание было, это был фильм ужасов! Общество не воспринимало таких людей. Невозможно было проехать в общественном транспорте, зайти в магазин. Сейчас стало намного легче", – отмечает Татьяна.

