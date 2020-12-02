Между отчаянием и любовью. Как Солвита и Айвар борются с рассеянным склерозом

Каждый вечер Айвар на руках поднимает жену на второй этаж в спальню. "Да, все удивляются, чего я мучаюсь. Но Солвита весь день лежит внизу, это у нас вроде гостиной. Ей тоже нужны перемены, хотя бы в помещении. К тому же ночью я могу за ней присмотреть, перевернуть на другой бок. Каждый вечер надеваю специальный пояс-бандаж и несу наверх. А с утра – вниз", - показывает пояс Айвар. Бывает, что он теряет равновесие, и оба падают. Бывает, что Айвар срывает спину, но постепенно боль проходит, и он снова несет свою жену.



В комнате Солвиты стоит современное инвалидное кресло, но в последнее время сидеть ей тяжело: тело быстро устает. Поэтому кресло используют редко – только чтобы выехать наружу и погрузиться в машину. Когда Солвита рассказывает о том, как ей удается вырваться из дома, ее глаза загораются. "После врачей Айвар обычно отвозит меня в какой-то магазин. Мне уже ничего не нужно, ни одежды, ничего. Но хоть такие перемены. Больше не пользуюсь косметикой, ни помадой, ни кремом. Все равно никто ко мне не приходит. Волосы тоже полностью поседели за время болезни", – со слезами говорит Солвита. "Если бы мне нужно было тебя красить, точно ни на что не хватало бы времени", – с улыбкой отзывается Айвар. На смену блузкам и платьям в гардеробе Солвиты пришли спортивные штаны и теплые, удобные куртки.