'Я не слишком быстро иду?' История парализованной Кати в инвалидной коляске

"Я работаю в пансионате и все свободные вечера провожу у Кати. Прихожу в полдевятого до десяти, иногда в девять до пол-одиннадцатого. Обычно мы договариваемся, – рассказывает женщина. – Во-первых, Катю надо покормить. Я живу через дорогу, поэтому дома приготовлю и тепленькое приношу. Картошечка, гречка, подлива из молотого мяса. Супчики ей очень нравятся. Баночку варенья, бывает, принесу. Ну, вот покормлю, потом помою, переодену на ночь, помогу выпить все таблеточки – уже наизусть знаю, какие нужно, и уложу спать. Бывает, что у Кати может ночью живот разболеться, она мне позвонит, и я прихожу. Если бы она жила далеко и до нее надо было бы ехать на транспорте, я бы наверное вряд ли согласилась на предложение о подработке. А так, нам очень удобно. Все, что Катя просит, я все делаю. Всегда говорю ей: "Катя, ты мне говори, что надо делать, я буду делать все. Я и в пансионате всегда делаю так, как удобно клиентам, а не так, как нужно мне".



Алла, признается, что первые три года работы в пансионате были очень сложными: "Я до конца не понимала, с кем и с чем мне приходится сталкиваться. Но мы проходили обучение, а потом сдавали экзамены – за два часа нужно было ответить на 60 вопросов на тему, как вести себя с тяжелыми клиентами в разных ситуациях. Плюс с нами работают психологи. Сейчас я уже привыкла. Если этим людям тяжело, значит, надо помогать, нельзя бросать их".



"С Катей мне легко, я всегда с удовольствием к ней иду. У Кати большое сердце, она очень добрая. Мы можем разговаривать на самые разные темы. Я могу рассказать, как у меня дела, что у меня на огороде выросло. Бывает, цветы с огорода приношу, в баночку поставлю, ей нравится. Музыку очень много слушаем, – рассказывает Алла. – Молодая девчонка. Конечно, хочется, чтобы у нее все было хорошо. Когда у нее хорошее настроение, тогда и у меня оно поднимается".

