Изменение климата грозит полностью засыпать песком этот древний африканский город

В городе Шингетти (Мавритания) хранятся древнейшие коранические тексты и рукописи Западной Африки. Скоро их может поглотить песок.

На протяжении столетий поэты, ученые и богословы съезжались в Шингетти, торговый пункт, расположенный за пределами Сахары, где находится более десятка библиотек, содержащих тысячи рукописей. Но теперь он находится на грани забвения. Перемещающиеся пески уже давно засыпали ядро древнего города VIII века и теперь надвигаются на кварталы на его нынешней окраине.

Жители говорят, что пустыня - это их судьба.

По мере того, как климат в мире становится все жарче и суше, песчаные бури все чаще становятся причиной появления метровых дюн на улицах и в домах Шингетти. Бывает и так, что строения засыпает полностью.

Проекты по посадке деревьев пытаются сдержать вторжение песка, но пока они не уменьшают глубоко укоренившуюся тревогу за будущее.

Как стихийное бедствие в замедленной съемке

Шингетти - один из четырех объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Мавритании, западноафриканской стране, где только 0,5 процента земли считается пригодной для земледелия.

Мавританцы считают Шингетти одним из самых святых городов ислама. В его домах из сухого камня и глинобитных растворов, мечетях и библиотеках хранятся одни из старейших в Западной Африке коранических текстов и манускриптов, охватывающих самые разные темы - от права до математики, пишет Euronews.

Лидер общины Мелайнин Мед Эль-Вели переживает за судьбу жителей и историю, хранящуюся в стенах Шингетти. "Это как наблюдать за стихийным бедствием в замедленной съемке", —говорит он.

"Это город, окруженный океаном песка, который наступает с каждой минутой", - объясняет Эль-Вели. "Сейчас я хожу по местам, которые в детстве были крышами домов".

Он вспоминает, что однажды, когда в его район занесло столько песка, что он скрыл пальмовые листья, из которых делали крыши, неизвестный верблюд, проходивший по району, упал на то, что когда-то было чьей-то гостиной.

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Пустыни расширяются беспрецедентными темпами

Исследования показывают, что пустыни, в том числе Сахара, расширяются беспрецедентными темпами. "То, что еще пять-десять лет назад мы считали наихудшим сценарием, сейчас выглядит как наиболее вероятный", - говорит Андреас Баас, геолог из Королевского колледжа Лондона, который исследует, как меняются ветры и то, как они выдувают песок.

Согласно докладу ООН об опустынивании, опубликованному в 2024 году, за последние десятилетия более трех четвертей суши Земли стали более сухими. Засушливость ставит под угрозу способность растений, людей и животных выживать. Она лишает земли влаги, необходимой для поддержания жизни, убивает урожай и может стать причиной песчаных бурь и лесных пожаров.

"Виновником этого является антропогенное изменение климата, которое, как известно, делает планету теплее, но при этом все больше и больше сушит землю", - говорится в докладе ООН. "Нехватка воды, связанная с засушливым климатом, приводит к болезням и смертям и вызывает масштабную вынужденную миграцию по всему миру".

Ученых и политиков больше всего беспокоит деградация почв в некогда плодородных регионах, которые постепенно превращаются в пустоши, а не в районах, расположенных в глубине пустыни Сахара.

Дома теперь погружены в песок

В Шингетти изменение климата приводит ко многим последствиям, о которых предупреждали чиновники. Деревья увядают, колодцы пересыхают, а средства к существованию исчезают.

Таким фермерам, как 50-летний Салима ульд Салем, становится все труднее питать свои пальмы, и теперь им приходится подвозить воду из резервуаров и проводить более тщательную обрезку, чтобы обеспечить ее эффективное использование.

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Раньше в районе, где живет Салем, было много семей, но постепенно они разъехались. Песок теперь заваливает вход в его дом. Песок завалил и те места, где когда-то жили его соседи. А расположенный неподалеку гостевой дом, построенный бельгийским инвестором несколько десятилетий назад, теперь наполовину погружен в рябь медно-рыжей дюны.

Хотя многие уже уехали, Салем остается, понимая, что каждый раз, когда кто-то из членов общины покидает ее, его дом больше не может служить оплотом. Поэтому у оставшихся членов общины возрастает вероятность быть поглощенными пустыней.

"Мы предпочитаем оставаться здесь. Если я уеду, мое место исчезнет", - говорит 50-летний фермер, выращивающий финики.

Деревья, которые когда-то защищали окрестности, исчезли

Акации, эвкалипты и пальмы когда-то защищали окрестности от надвигающихся дюн, но постепенно они исчезли. Деревья либо погибли от жажды, либо были срублены жителями, нуждающимися в дровах или листве для своих животных.

Песчаные бури - явление не новое, но они становятся все более навязчивыми, каждый раз оставляя горы песка в кварталах на окраине города, говорит учитель на пенсии Мохамед Лемине Бахане. Жители используют мулов и тележки для уборки песка, потому что улицы старого города слишком узкие, чтобы на них могли проехать машины или бульдозеры.

Когда песок скапливается достаточно высоко, некоторые возводят новые стены на месте существующих строений.

"Когда вы удаляете растительность, это дает дюнам шанс стать более активными, потому что в итоге именно растительность может удержать песок, чтобы он не выдувался слишком сильно", - говорит Бахане.

В течение многих лет Бахане проводил замеры песчаных отложений и дождей и говорит, что за последнее десятилетие в Шингетти выпадает в среднем 2,5 сантиметра осадков в год.

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Когда количество осадков сокращается, деревья гибнут, и в город попадает все больше песка. А когда более короткие акации погружаются в песок, некоторые пастухи прибегают к вырубке финиковых пальм, чтобы накормить свои стада, что еще больше нарушает экосистему и экономику финикового хозяйства.

По словам Бахане, пески также вызывают опасения за здоровье населения, вдыхающего пыль.

Можно ли посадить больше деревьев, чтобы песок не засыпал Шингетти?

Бахане считает, что решение должно заключаться в посадке большего количества деревьев как в жилых кварталах, так и по периметру города. Такие "зеленые пояса" были предложены как в масштабах всего континента в качестве "Великой зеленой стены" Африки, так и на местном уровне, в таких городах, как Шингетти.

Министерство окружающей среды и министерство сельского хозяйства Мавритании, а также финансируемые Европой неправительственные организации разработали проекты по посадке деревьев, чтобы защитить городские библиотеки и рукописи от наступающей пустыни.

Хотя некоторые из деревьев были пересажены, мало что говорит о том, что это помогло остановить пустыню на своем пути. Ведь для того чтобы корни проросли достаточно глубоко в землю и получили доступ к грунтовым водам, могут потребоваться годы.

"Мы убеждены, что опустынивание - это наша судьба. Но, к счастью, еще есть люди, убежденные в том, что этому можно противостоять", - говорит Эль-Вели, лидер общины.

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