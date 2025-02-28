Недавно обнаруженная фреска в Помпеях показывает сцены мистического культового ритуала

Две тысячи лет эти сцены были скрыты от посторонних глаз, но теперь каждый, кто посетит Археологический парк Помпеи с гидом, может стать свидетелем мистических ритуалов, запечатленных на огромной фреске, занимающей три стены. Эта фреска - настоящая редкость: только одна другая фреска, посвященная культу Диониса, сопоставима по масштабам с новым открытием. Кроме того, на ней можно увидеть интересующие археологов детали, которые не видны на другой большой фреске.

Олимпийский бог Дионис, также известный как Вакх в римской мифологии, был богом вина, праздников, удовольствий и веселья. Он также был покровителем выращивания фруктов и вина. Среди его последователей были сатиры, или демоны плодородия, силены, или демоны с лошадиными ушами и конским хвостом, и менады, спутницы Диониса, которых иногда изображают обвитыми виноградными лозами. Подобно процессии пьяных и возбужденных футбольных хулиганов, менады не щадили никого, кто вставал у них на пути. Согласно Национальной энциклопедии, "менады могли творить чудеса, например, вызывать из-под земли потоки молока или вина, они были необычайно сильны и могли разорвать на части как животных, так и людей - конец, который часто настигал смертных, отказывающихся признать освобождающую силу Диониса и тем самым свою человечность, а именно влечения, подавляемые общественными нормами".

Именно этому культу была посвящена только что обнаруженная фреска, пролежавшая в помпейском здании более двух тысячелетий и погребенная под пеплом при извержении Везувия в 79 году нашей эры. Теперь фреска открыта для публики. Фигуры выполнены почти в натуральную величину, сцена проходит вдоль трех стен пиршественного зала, а четвертая стена открыта и выходит в сад.

На ярко-красном фоне изображены несколько менад, несущих мечи и зарезанных коз. На фреске также изображены молодые сатиры, играющие на флейте и совершающие винные ритуалы. В центре фрески - старый сатир с молодой женщиной, которую собираются посвятить в этот таинственный культ. Мистическим или таинственным его можно назвать потому, что в те времена последователи дионисийского культа и их ритуалы были скрыты от глаз широкой публики. Именно из-за этой секретности многие детали древних ритуалов культа Диониса не сохранились до наших дней.

Fоtо: Imago/Scanpix/LETA

Скандалы вокруг вакхических оргий привели к решению римского сената в 186 году до н. э., согласно которому эти оргии и ритуалы в честь Вакха или Диониса были строго ограничены, за исключением некоторых строго регламентированных исключений. Несмотря на это, опьяняющие вечеринки в честь бога вина еще долгое время продолжали проводиться более или менее тайно. Об этом же свидетельствует и находка в Помпеях. Археологи установили, что эта фреска была написана в середине I века до нашей эры, в то время, когда запрет уже действовал. Фреска с изображением обрядов Диониса, обнаруженная в 1909 году в здании, известном как Вилла Мистерий, относится к тому же периоду. В отличие от новой находки, на фреске в Тайной вилле нет изображений, связанных с охотой. Однако там также присутствуют менады и сатиры.

"На обеих фресках изображена дикая, неукротимая сторона женщин. Это женщины, которые освободились от норм мужского мира и свободно выражают себя через танцы, охоту и поедание сырого мяса в горах и лесах", - сказал Габриэль Цуктригель, директор археологического парка Помпеи, в пресс-релизе.

"Это открытие поистине историческое", - сказал министр культуры Италии Алессандро Джули. "Фреска является выдающимся историческим документом и, вместе с фреской Виллы мистерий, не имеет в мире аналогов", - прокомментировал министр.

Археологи также очень рады фреске, которая раскрывает ранее неизвестные подробности о ритуалах Диониса, проводившихся во времена Римской империи. Например, что даже во времена Римской империи тема охоты играла значительную роль, отражая древнюю связь Диониса с дикими животными.

В районе Помпеи, где находится здание, с февраля 2023 года ведутся интенсивные археологические раскопки. На данный момент вскрыто 3 200 квадратных метров, на которых обнаружено несколько мастерских. По мере продолжения раскопок ожидаются новые интересные новости из Помпей.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !