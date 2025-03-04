Личные дворецкие, повара с проживанием и редкие сигары: Швейцария переживает бум ультрароскошных путешествий

Бизнес самых богатых людей мира процветает. Как ни странно, это самым положительным образом сказывается и на туристической индустрии Швейцарии.

В 2024 году в отелях Швейцарии было зарегистрировано 42,8 миллиона ночевок - самый высокий показатель за последние 50 лет. Ключевая движущая сила? Богатейшие путешественники, особенно из США, которые в рекордном количестве приезжают в альпийскую страну.

По мере того, как становится все более очевидным влияние состоятельных путешественников на экономику Швейцарии, страна удваивает свой статус элитного направления.

Частные лыжные дворецкие, индивидуальные впечатления и VIP-сервис

На протяжении десятилетий первозданные пейзажи Швейцарии и репутация элитного курорта делали ее магнитом для состоятельных путешественников. Страна давно стала синонимом эксклюзивности: от пятизвездочных отелей и ресторанов, отмеченных звездами Мишлен, до частных лыжных шале и конфиденциальных банковских услуг.

После пандемии Швейцария все больше склоняется к персонализированному отдыху высокого класса, ориентированному на немногих, а не на многих.

Отели в таких альпийских городах, как Санкт-Мориц, Церматт и Гштаад, подняли планку, предлагая услуги, которые можно было бы ожидать увидеть на роскошных курортах из телесериала "Белый лотос": личные лыжные дворецкие, которые разогреют ваши ботинки, туры на вертолетах и даже мотоциклы Harley-Davidson для гостей.

В пятизвездочных отелях страны теперь есть и ожидаемые привилегии: повара с проживанием и консьерж-службы, которые организуют впечатления, которые бывают раз в жизни. Некоторые из них, например The Chedi, могут похвастаться такими экстравагантными вещами, как коллекция из тысячи редких сигар - за них вы можете заплатить до 8600 евро.

Роскошный туризм - это большой бизнес

По данным Всемирного экономического форума, в 2024 году общее состояние миллиардеров увеличится на 1,94 триллиона евро. Для Швейцарии ориентация на состоятельных людей в качестве стратегии привлечения туристов, похоже, приносит свои плоды.

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В прошлом году число ночевок иностранных туристов выросло на 5,1% и достигло 22 миллионов, причем четверть из них приходится на путешественников из США. В то же время число китайских и индийских туристов выросло на двузначную величину, что свидетельствует о росте дальнемагистральных путешествий класса люкс.

Хотя отдыхающих в Швейцарии людей с большими доходами не так много, они оказывают серьезное влияние на туристическую отрасль. Пятизвездочные отели составляют всего 8% от общего числа ночевок, но на гостей, которые в них останавливаются, приходится 25-30% всех доходов Швейцарии от туризма.

"Цифры говорят сами за себя", - сказал BBC Маркус Бергер, представитель Switzerland Tourism. "Высокое экономическое значение оправдывает стремление страны к роскошным гостям".

Однако критики задаются вопросом, не могут ли эти ультралюксовые гости вытеснить местных туристов. Подобные "истории успеха" в туризме наблюдались и в других странах, например, в Риме, где краткосрочная аренда жилья привела к росту арендной платы, вынудив жителей уезжать из города.

А что другие направления роскошного отдыха?

Бум роскошного туризма в Швейцарии происходит не сам по себе. Направления по всему миру борются за часть рынка элитного отдыха.

Например, Тенерифе перепозиционирует себя как эксклюзивное место отдыха, запуская инициативы, специально ориентированные на американских путешественников класса люкс, а курорты от Мальдив до Австрии и Греции предлагают индивидуальные маршруты, частные заповедники и отдельные оздоровительные комплексы, чтобы привлечь богатых путешественников.

Что, как надеется Швейцария, будет и впредь выделять ее среди других направлений роскоши, так это сочетание величия старого мира и современной роскоши.

В то время как такие направления, как Дубай и Мальдивы, обещают экстравагантность, Швейцария предлагает сдержанную роскошь, основанную на наследии, оздоровлении, приключениях на свежем воздухе и сервисе мирового класса, который зачастую является домашним. Это может стать выигрышной формулой для самых богатых путешественников мира, а тем более для швейцарского гостеприимства.

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