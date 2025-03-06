Турецкие Мальдивы или кусочек Марса? Как озеро в Турции помогло исследовать Красную планету

Озеро Салда с его яркими бирюзовыми, зелеными и голубыми водами часто называют "Турецкими Мальдивами". Необыкновенный вид, спокойствие и обилие дикой природы - неудивительно, что оно стало важной, хотя и малоизвестной достопримечательностью, расположенной глубоко на юго-западе страны.

Этот факт вызвал особенный интерес у ученых, учитывая тот факт, что человечество все чаще обращает внимание на Красную планету как на место возможного назначения для полета экипажа.

В 2019 году Брайони Хорган, профессор кафедры наук о Земле, атмосфере и планетах Университета Пердью, отправилась в Турцию вместе с командой марсохода НАСА Perseverance, чтобы изучить загадочное озеро, и была поражена его сходством с далекой планетой.

"Это действительно невероятно уникальное место", - говорит она в интервью CNN Travel. "Во многих отношениях мне казалось, что я стою на берегу древнего озера Езеро на Марсе".

В космических исследованиях планетарный аналог - это место на Земле, которое считается похожим или сопоставимым с условиями на другой планете или луне. Хорган говорит, что найти аналог Марса на Земле особенно сложно из-за высокого содержания железа и магния, которые входят в состав Красной планеты, и "они очень примитивны".

Однако, по ее словам, бассейн озера Салда "имеет тот состав, который был создан на дне океана, когда океаническая кора разорвалась на части и образовала новую кору прямо из недр Земли". Этот процесс, по словам Хорган, является заслугой марсоподобной среды озера Салда.

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