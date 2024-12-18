В этом году осень нас побаловала хорошей погодой, но рано или поздно наступает зима — темно, холодно и сыро. Жители наших широт начинают тосковать по свету и теплу. Возникает желание, если не надеть купальник, то хотя бы снять толстые куртки и зимние сапоги. К счастью, путешествия больше не запрещены и у нас есть возможность насладиться летним солнцем за границей.

Куда же поехать в декабре, чтобы испытать летнее тепло? Туристические порталы единогласно рекомендуют отправиться в сторону Ближнего Востока и юга Европы. Конечно, если вы любитель зимы и хотите поскорее надеть лыжи и отправиться в прогулку по снежным лесам, то стоит отправиться в противоположную сторону. Например, на севере Финляндии установилась уже довольно низкая температура, да и Альпийские курорты привлекают любителей зимнего отдыха. В конце концов, можно отправиться в Антарктиду. Это не шутка, ведь "белый континент" — очень популярный круизный маршрут.

Период между школьными каникулами и Рождеством туристические эксперты называют лучшим временем для путешествий, благодаря низким ценам как на авиабилеты, так и на проживание. Конечно, перед тем, как покупать авиабилеты, важно выяснить, каковы эпидемиологические требования в стране вашего назначения и можно ли там посещать культурные и развлекательные места.

Объединенные Арабские Эмираты

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Средняя температура +26C

Сейчас лучшее время для поездки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), потому что в другие месяцы, с мая по октябрь, там невыносимо жарко. Сейчас из Риги есть прямой рейс в элегантный и яркий Дубай, но кому-то больше приглянется столица этой страны — Абу-Даби. Дубай может похвастаться небоскребами, иллюминацией и многочисленными шоу, огромным колесом обозрения и искусственными островами. В Абу-Даби же есть великолепный променад, Лувр, этнографический музей, парк развлечений Ferrari World и белая мечеть шейха Зайда.

Если кроме отдыха не берегу лазурного залива и разнообразных развлечений в Дубае вам хочется попробовать что-то еще, то один-два дня с ночевкой по пустыне — отличный вариант. Следует помнить, что маленьким детям и людям со слабым вестибулярным аппаратом такое путешествие не рекомендуется, потому что поездка в больших джипах, по крутым пустынным склонам похожа на путешествие на корабле во время шторма. Конечно, пустынные пейзажи останутся в памяти надолго.

Марокко

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Средняя температура +23C

Марокко — это страна, которая годится не только для пляжного отдыха. Любители кинематографа наверняка захотят побывать в Касабланке и почувствовать себя Ильзой и Риком из знаменитого фильма. И хотя ни один из кадров этого фильма не снимался в этом марокканском городе, это не может вам помешать увидеть Касабланку на побережье Атлантического океана.

Марракеш — это прежде всего старый город или медина, окруженная стенами. Любой гид посоветует вам прогуляться по узким улочкам, чтобы ощутить атмосферу древнего города и, возможно, купить какую-нибудь красивую безделушку. Путешественникам рекомендуется найти жилье прямо в медине, в одном из многочисленных марокканских риадов, которые отвечают запросам даже самых требовательных туристов. Кстати, в Марракеше находится один из самых интересных домов — студия художника Жака Мажореля Le Jardin Majorelle, которую когда-то купил сам Ив Сен-Лоран.

Портал Conde Nest Traveler рекомендует посетить город Эс-Сувейра, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его называют "городом ветров" Африки. Здесь ветер настолько сильный, что на берегу океана загорать почти невозможно, ведь в глаза попадает песок. Однако с мая по ноябрь этот город очень популярен среди серфингистов и кайтеров именно благодаря сильному ветру.

Лучшие место для отдыха в Эс-Сувейра — это сам город: старинные улицы медины, художественные галереи и порт, где до сих пор плетут рыболовные сети, а рыбаки занимаются своей работой. Кроме того, здесь есть городской пляж, где можно позагорать, скрывшись от ветра.

Маврикий

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Средняя температура +29C

Маврикий — это сказочно красивая группа вулканических островов в Индийском океане. Это место привлекает всех, кто любит жару и солнце. Правда, в декабре начинается сезон дождей, но уже в январе отдых на островах может быть очень приятным.

Маврикий — это место для тех, кто любит ленивый и неторопливый отдых. Здесь можно загорать и заниматься сноркелингом (острова окружены третьим по величине коралловым рифом в мире) - это основные виды отдыха на Маврикии. Если вам хочется подвигаться, то для прогулок подойдут прекрасные ботанические сады и отличные поля для гольфа, впечатляющий национальный парк, а также ночные развлечения в оживленном местечке Гранд-Бэй. А если вам удастся приехать на остров во время индийского национального праздника Дивали — веселье и новые впечатления вам обеспечены.

Греция

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Средняя температура +17С

Колыбель европейской культуры — Древняя Греция и мегаполис Афины. Сюда можно отправиться как на выходные, так и на более длительный отдых. Здесь есть стильные кафе, традиционные закусочные, рынки, оливки, вино, магазины и художественные галереи, но прежде всего — величественный Акрополь. Побывать в Афинах и не увидеть это чудо древнего мира — невозможно!

И хотя здесь приятная температура воздуха даже в ноябре, для большинства путешественников из Европы здесь уже слишком холодно. А для жителей Латвии - в самый раз! В это время в Греции меньше туристов и знаменитый Парфенон можно увидеть не пробиваясь сквозь толпы отдыхающих.

Пейзажи греческих островов дают отдохнуть взгляду, а мягкое солнце восстановит летний загар. Греция — отличное место для семейного отдыха, даже если дети не увлечены историей, древнегреческими богами, мифами и легендами. Но если вам это по душе, то перед вами большой выбор — Колосс Родосский, Минотавр на Миконосе, Милос — родина Афродиты, родина Одиссея — Итака, Крит и острова Корфу.

Андалузия

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Средняя температура +20C

Если хотите побольше солнца, то вам в Андалусию. В этой испанской провинции солнце светит более 300 дней в году, а в остальные 50 дней дождь никого не волнует. Недаром один из регионов Андалусии называется Коста-дель-Соль (Costa del Sol), то есть "Солнечный берег". В Андалусии можно встретить множество контрастов — жаркие дни в пустыне в Альмерии на побережье Средиземного моря и заснеженные вершины Сьерра-Невады недалеко от Гранады.

Самые популярные туристические города Андалусии — Севилья, Гранада и Кордова, которые очаровывают мавританской архитектурой, страстным фламенко и отличной кухней. Если вы хотите чего-то более спокойного и уединенного, вам подойдет Коста-де-ла-Лус ("Побережье света") на берегу Атлантики с белыми песчаными пляжами.

И, конечно, британский протекторат — Гибралтар. После поездки в Андалусию, вы сможете честно сказать, что посетили две страны. Знаменитая скала с наглыми обезьянами, аэродром и гибралтарцы, которые уже дважды отказывались присоединиться к Испании.

Турция

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Средняя температура +18C

Портал CN Travels рекомендует путешественникам посетить полуостров Бодрум в Турции. Даже местные жители считают это лучшим местом в переходный период между осенью и зимой. В это время Эгейское море еще достаточно теплое, чтобы в нем искупаться, температура воздуха очень приятная и дни все еще светлые, поэтому стоит исследовать побережье на арендованной лодке.

Особое удовольствие в это время года в Турции ждет гурманов. Местные овощи и фрукты сочные и спелые, поэтому турецкая кухня отличается особенным ароматом и богатым вкусом.

Бодрум — одно из первых мест в Турции, которое сосредоточилось на туристическом бизнесе. Все благодаря писателю Джевату Шакиру Кабагачлы, который был депортирован в Бодрум в 1925 году за свои политические взгляды. После отбывания наказания, Кабагачлы начал знакомить целое поколение турецких интеллектуалов, писателей и художников с очарованием Бодрума. Вскоре многие рыбаки в деревнях полуострова сменили род деятельности, потому что с ростом популярности этого места более прибыльным делом стал прокат лодок для многочисленных туристов.

Тель-Авив

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Средняя температура +24C

Возможно, местные жители в это время уже начинают ходить в куртках и свитерах, температура воздуха в Тель-Авиве в ноябре может показаться более чем приятной для туристов из более холодных стран. Здесь настолько тепло, что можно надеть купальник и искупаться в Средиземном море. Кроме того, ноябрь, по мнению экспертов — лучшее время для поездки в Тель-Авив, ведь цены на отели падают вместе с температурой воздуха.

"Золотая осень" в это время в Тель-Авиве только продолжается, потому что горы и леса недалеко от города окрашены в чудесные красные и оранжевые тона. Звучит парадоксально, но в ноябре здесь наступает своеобразная весна, ведь после жаркого лета в израильской пустыне все начинает оживать и цвести.

Современный Израиль может по-настоящему гордиться своей кухней. В осенний сезон здесь можно попробовать не только блюда местных шеф поваров, но и познакомиться с богатым предложением уличной кухни. Хумус, шаверма, шакшука — эти блюда попробовать просто обязательно. К тому же Тель-Авив — это настоящий рай для вегетарианцев и веганов.

Променад "Таелет" вдоль набережной между старым портом Тель-Авива и древней Яффой — это почти 5 километров прекрасных видов, кафе и отдыха. Он идеально подходит для летних прогулок. Правда, местные жители отмечают, что это очень туристический район, поэтому чтобы ощутить настоящую израильскую атмосферу, нужно отправляться в Рамат-Ган и Гиватаим.

История древнего города Яффа восходит к библейским временам, а название происходит от имени Иафета, сына Ноя, который построил его стены и улицы после наводнения. Когда-то Яффа была важным портовым городом. Здесь сам апостол Петр творил свои чудеса, город пережил также Ричарда Львиное Сердце и Наполеона Бонапарта. Сейчас Яффа является частью Тель-Авива, и при желании сюда можно добраться пешком — это всего в 2,2 километрах от центра Тель-Авива.

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