Агентство охраны природы временно закрывает четыре популярных пешеходных тропы в Национальном парке Гауя из-за неудовлетворительного состояния, сообщили порталу Delfi в учреждении.

Закрыт участок с деревянными ступенями рядом с пещерой Гутманя, ведущий на вершину холма, также перекрыт участок с деревянными ступени на тропе в направлении Турайдского замка у горы Слактеркалнс, участок тропы у обрыва Пикенес от Чертовой пещеры ("Велна") до луга Балону и на противоположной стороне Гауи рядом с заливом Клауку и улицей Гауяс.

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На указанных тропах основные конструкции деревянных лестниц, несколько ступеней, а также элементы мостов частично или полностью изношены и представляют угрозу для безопасности пешеходов.

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В начале и конце троп установлены предупреждающие информационные знаки о закрытии мест для пешеходов. Как только лестницы и мостики будут отремонтированы и снова станут безопасными для прогулок, агентство сообщит об этом в СМИ и социальных сетях.

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