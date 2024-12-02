В первый Адвент на площади Герцога Екаба в Елгаве зажглась главная рождественская елка города, которая будет радовать жителей города до середины января. Вместе с елкой были зажжены новые масштабные декорации — силуэт Елгавского замка шириной более 20 метров и высотой четыре метра, шесть подсвеченных арок, а также праздничные украшения на улице Лиела. Остальные праздничные украшения появятся на улицах города 2 декабря.

Елка высотой 18 метров, состоящая из более чем 30 небольших елок Nordmann, украшена жемчужными, золотыми и коричневыми украшениями разных размеров, а также гирляндами теплого белого цвета.

Светящиеся арки, и силуэт замка украшены стилизованными листьями аканта, что символизирует стиль барокко Елгавского замка. Листья аканта также дополняют столбы освещения на мостах через реки Лиелупе и Дриксу. На улице Лиела, от бульвара Яна Чаксте до улицы Дамбья, столбы освещения подсвечиваются золотыми украшениями из почти пятиметровых гирлянд.

Праздничную атмосферу перед зажжением елки создавал рынок рождественских подарков. Там можно купить продукцию домашних производителей и ремесленников, предлагающих свечи, венки и рождественские украшения, пряники, горячие напитки и ремесленные изделия. В зажжении елки приняли участие Дед Мороз и гномики из Юрмальского театра. Кроме того, на большом экране можно было увидеть фотографии того, как прошел этот год в Елгаве.

В понедельник вечером вместе с гирляндами будут включены и остальные праздничные украшения Елгавы.

Украшения с листьями аканта установлены на участке между Рижской и Авиационной улицами, а также на столбах освещения на Добельском шоссе. Новые отдельно стоящие световые конструкции с акантовым мотивом установлены также на улице Сатиксмес и на пересечении улиц Гарозас и Прохорова. В других местах город украшают декорации прошлых лет — на перекрестке улиц Ригас и Пернавас установлены три стилизованных елки из лампочек.

Опоры освещения на улице Вецпилсетас, в парке Райня и парке Стацияс украшены тематическими световыми украшениями — пузурисы разных размеров со сверкающими снежинками. Дуб на улице Паста также украшен светодиодными шарами с гирляндами.

В некоторых местах к уже существующему городскому убранству добавятся новые украшения. Например, праздничные деревья на улице Дриксас и в парке Узварас украшены светодиодными гирляндами прошлых лет и новыми ромбовидными серебряными украшениями. Также на острове Паста можно увидеть уже знакомый декор: объемный парусник и световые объекты в форме паруса.

Масштабный декор на площади Герцога Екаба и другие рождественские украшения в Елгаве были установлены компанией December Design Ltd. Общий бюджет праздничного оформления города составляет 82 885 евро с НДС. В эту сумму входит изготовление и доставка новых украшений, монтаж, обслуживание, содержание и демонтаж, а также аренда отдельных элементов, сообщили в городском самоуправлении.

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