В этом году Ботанический сад Латвийского университета наполнится красками, светом и музыкой - растения и цветы сада расскажут свои истории в световом приключении - с 21 декабря по 5 января в саду пройдет ставший уже традиционным фестиваль света "Зимние шалости". Вдохновленные латвийской поп-музыкой, художники по свету создадут тридцать световых инсталляций, посвященных теме "Цветочные истории".

Этой зимой команда Ботанического сада и создатели Зимнего сада света расскажут истории цветов с помощью света, лазеров, проекций и мультимедийных световых инсталляций.

Больших и маленьких посетителей будут встречать веселые огни и бодрая музыка - в этом году создатели фестиваля света как никогда хотят доставить радость посетителям и создать красочные цветочные миры, чтобы развеселить всех в темное время суток. Как и раньше, некоторые объекты на фестивале будут интерактивными — на этот раз посетители смогут использовать цветочными волшебными палочками, которые каждый посетитель получит на время своего визита.

Fоtо: Publicitātes foto

Мероприятие будет проходить каждый вечер с 21 декабря по 5 января с 17:00 до 22:00 (кроме 24 и 31 декабря). Последний вход в 21:00.

Посетителям предлагается взять с собой хорошее настроение и подходящую по погоде одежду. В Ботанический сад не будут пускать животных, но будет работать зимнее кафе.

Билеты на фестиваль света можно приобрести заранее на сайте Biļešu paradīze. Дети до трех лет проходят бесплатно.

Дополнительную информацию можно найти ЗДЕСЬ. А вот как выглядел Ботанический сад в прошлом году:

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