В этом году Ботанический сад Латвийского университета наполнился красками, светом и музыкой - растения и цветы сада расскажут свои истории в световом приключении. В Пардаугаве по 5 января пройдет ставший уже традиционным фестиваль света "Зимние шалости". Вдохновленные латвийской поп-музыкой, художники по свету создадут тридцать световых инсталляций, посвященных теме "Цветочные истории".

Этой зимой команда Ботанического сада и создатели Зимнего сада света расскажут истории цветов с помощью света, лазеров, проекций и мультимедийных световых инсталляций.

Больших и маленьких посетителей будут встречать веселые огни и бодрая музыка - в этом году создатели фестиваля света как никогда хотят доставить радость посетителям и создать красочные цветочные миры, чтобы развеселить всех в темное время суток. Как и раньше, некоторые объекты на фестивале будут интерактивными — на этот раз посетители смогут использовать цветочными волшебными палочками, которые каждый посетитель получит на время своего визита.

Мероприятие будет проходить каждый вечер с 21 декабря по 5 января с 17:00 до 22:00 (кроме 24 и 31 декабря). Последний вход в 21:00.

Посетителям предлагается взять с собой хорошее настроение и подходящую по погоде одежду. В Ботанический сад не будут пускать животных, но будет работать зимнее кафе.

Билеты на фестиваль света можно приобрести заранее на сайте Biļešu paradīze. Дети до трех лет проходят бесплатно.

А вот как выглядел Ботанический сад в прошлом году:

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !