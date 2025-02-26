ФОТО. Создан 360-градусный виртуальный тур по Даугавгривской крепости

Стремясь увековечить морское наследие Латвии в цифровом формате, Управление Рижского Свободного порта завершило работу над новым коллекционным экспонатом - виртуальным 360-градусным туром "Даугавгривская крепость", который уже доступен на сайте Управления Рижского Свободного порта.

Даугавгривская крепость - самый значительный и лучше всего сохранившийся объект военно-строительного наследия XVII века в Латвии, который на протяжении нескольких столетий обеспечивал военную оборону устья Даугавы и города Риги. Благодаря своему стратегическому расположению у входа в Даугаву крепость была важным бастионом для контроля морских торговых путей, ведущих к Риге. Историческая планировка крепости с бастионами и каналом - уникальный пример военно-инженерного искусства, отражающий развитие исторических оборонительных сооружений в Европе.

Недавно созданный виртуальный тур предлагает возможность ознакомиться с историей и этапами развития крепости, начиная с 1720-х годов и до наших дней. Реконструкция была создана на основе материалов из латвийских, немецких и шведских архивов, а также с использованием документации, собранной и сохраненной в течение многих лет сообществом Bolderājas grupa. Техническое решение для проекта предоставила ведущая латвийская студия 3D архитектурной визуализации Apsopic.

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"Визуализация Даугавгривской крепости - это художественная интерпретация, основанная на имеющихся исторических планах, письменных источниках и иконографических материалах. Осознавая, что информация о ранних периодах неполна, в то время как более поздние периоды задокументированы гораздо более подробно, эти визуализации не стремятся к абсолютно точному воспроизведению, а скорее пытаются дать визуальное представление о возможном облике крепости в разные периоды истории", - говорит исследователь морской истории Харалдс Апогс. "Наша цель - представить обзор истории крепости в доступном и увлекательном формате, чтобы стимулировать интерес и желание общественности к дальнейшему изучению этого уникального культурного наследия", - продолжает Апогс, отмечая, что со временем тур может быть расширен.

Виртуальный тур по крепости включает 52 информационные точки с историческими фотографиями, документами и архивными видеоматериалами, дополненными аудиорассказами. Есть и интерактивные элементы, позволяющие сравнить исторические сцены до и после, а также анимация, изображающая Яниса Медениса (1903-1961), латышского поэта, который сам был когда-то заключен в Даугавгривскую крепость.

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В цифровом хранилище морского музея, созданном Управлением Рижского Свободного порта - https://rop.lv/tures/ - в настоящее время представлено семь экспонатов или 360-градусных виртуальных туров, которые приглашают всех желающих виртуально прогуляться и познакомиться с такими важными объектами морского наследия, как Ирбенский маяк, маяк Колка, маяк Микеля, Даугавгривский маяк, ледокол VARMA и другие.

После ознакомления с цифровым туром Управление Рижского Свободного порта приглашает всех желающих воспользоваться этой уникальной возможностью и посетить крепость лично. Даугавгривская крепость открыта для посетителей по субботам и воскресеньям с 10:00 до 16:00. Дополнительную информацию можно получить на Facebook или по телефону +371 28204051.

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