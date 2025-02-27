Создана новая карта для туристов: 240 мест военного наследия в странах Балтии для настоящих исследователей истории

Разработана уникальная туристическая карта, охватывающая 240 объектов военного наследия во всех трех странах Балтии, включая базы, бункеры, места сражений и мемориалы, музеи и памятники.

Чтобы сохранить историю, многие объекты военного наследия сегодня адаптированы для туризма, предлагая современные выставки, увлекательные впечатления и истории. Чтобы не запутаться и легче находить объекты, рассказывающие о нашей истории и военном наследии, полезно было бы иметь специальную карту путешествий. Земгальский регион планирования вместе с партнерами проекта Military Heritage II собрал информацию о туристических достопримечательностях, связанных с военным наследием. Проект охватывает период с начала Первой мировой войны до наших дней.

На карте отмечены 240 объектов военного наследия в Латвии, Литве и Эстонии - бывшие военные базы, здания береговой охраны, бункеры лесных братьев, места сражений, музеи, коллекции, выставки, памятники и мемориалы. Каждый объект содержит информацию о периоде истории, который он представляет, его название, адрес и телефон. Для ряда объектов, которые можно увидеть под открытым небом, таких как места сражений, мемориалы или бывшие военные здания, адрес и телефон не указаны.

Более подробную информацию можно найти на сайте Military Heritage Tourism, который регулярно пополняется новыми объектами, описаниями и фотографиями, позволяющими глубже понять историю посещаемых мест.

Если вы хотите познакомиться с объектами военного туризма в самоуправлениях Земгальского региона планирования, зайдите в ближайший центр туристической информации и получите свою карту, или изучите и создайте свой следующий маршрут, обратившись к цифровым материалам на сайте. Карты доступны на латышском, английском, литовском и немецком языках.

Карту также можно открыть ЗДЕСЬ.

Проект "Расширение туристического продукта Балтийского военного наследия в Литве и Южной Латвии / Военное наследие II" реализуется в рамках Программы приграничного сотрудничества Interreg VI-A Латвия-Литва 2021-2027. Общий бюджет проекта составляет 641 927,48 евро (включая финансирование Земгальского региона планирования - 107 000 евро). Более подробную информацию о проекте можно найти здесь.

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