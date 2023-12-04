В Лиепае зажжена большая рождественская елка. Перед зимними праздниками в городе появились венок адвента на площади Роз, воздушный шар около Лиепайского университета и самолет на площади Яниса Чаксте. В этом году впервые украсили новую площадь Карлиса Зале, а на площади Курземес установлен новый объект "История Вифлеема".

Чтобы оживить для прогулок отстроенную в этом году площадь Карлиса Зале, на зимние праздники были установлены несколько световых дуг, имеющих форму рамок традиционного стеклянного снежка, через который можно пройти.

Фото: Kārlis Volkovskis

В свою очередь, впервые в черте города, на площади Курземес, появилась культовая сцена из Вифлеема, история которой будет разворачиваться постепенно. Изначально установлены только платформа и каркас символического стеклянного шара, а персонажи будут появляться только на Рождество.

Фото: Kārlis Volkovskis

В этом году в Лиепае будут и другие крупные украшения, в том числе - ледяная горка в сквере около здания Латышского национального общества. Главные лиепайские улицы освещают около 850 фонарей разных размеров и типов, елочные шары, около 300 гирлянд и 13 ангелов. Всего в Лиепае зажглись более тысячи самых разнообразных украшений.

Фото: Kārlis Volkovskis

"Созданные на данный момент праздничные украшения настолько высокого качества и долговечны, что их можно использовать ежегодно – они не теряют своего качества даже в суровую лиепайскую погоду. Благодаря тому, что для города создана большая база украшений, в этом году на праздники мы украсили Лиепаю всеми доступными украшениями. Кроме того, созданы две новых инсталляции – световые дуги на площади Карлиса Зале и "История Вифлеема" на площади Курземес", — говорит Агита Ансуле, главный художник Лиепайского строительного управления.

Фото: Kārlis Volkovskis

"Декорации настолько разнообразны, что каждый сможет найти свою близкую праздничную историю. Но все это было бы невозможно без исполнителя - компании, которая специализируется на создании рождественских украшений. И мы можем гордиться тем, что это именно лиепайская компания. Продукция компании востребована не только в Латвии (создает украшения для Огре и Добеле, Лиелварде и Ригеи), но и за рубежом – в Литве, Норвегии и во Франции", - отмечает Ансуле.

Фото: Kārlis Volkovskis

Изменения коснутся Яунлиепайской ели, которую в этом году невозможно разместить из-за строительных работ на площади базара Анны.

Фото: Kārlis Volkovskis

Украшения на улицах Лиепаи загораются по вечерам вместе с подсветкой большой праздничной елки, а утром их выключают. При этом главные праздничные украшения – на площади Роз будет гореть автономно в течение всего дня.

Фото: Kārlis Volkovskis

Фото: Kārlis Volkovskis

Фото: Kārlis Volkovskis

Фото: Kārlis Volkovskis

Фото: Kārlis Volkovskis

Фото: Kārlis Volkovskis

Фото: Kārlis Volkovskis

Фото: Kārlis Volkovskis

Фото: Kārlis Volkovskis

Фото: Kārlis Volkovskis

Фото: Kārlis Volkovskis

Фото: Kārlis Volkovskis

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