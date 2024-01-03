В конце прошлого и начале нынешнего года на лиепайском пляже собрались толпы охотников за янтарем. Об этом сообщает портал liepajniekiem.lv.

"В это время дул правильный морской ветер, выбрасывающий янтарь на берег. Морской берег исследовали как профессиональные охотники за янтарем, так и те, кто приехал на прогулку, но, заметив большую суету, также начали исследовать выброшенную на берег морскую траву", — отмечает портал.

Янтарную или окаменелую смолу хвойных деревьев третичного периода искало огромное количество горожан, а также гостей города.

"Это как аксиома, что зимой восточный ветер приносит в Лиепаю не только мороз, но и янтарь", — признался порталу один из жителей.

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