Когда вы в последний раз были в природном парке "Тервете", который можно назвать латвийским Диснейлендом под открытым небом? Мы из тех семей, которые приезжают сюда хотя бы раз в год, и обычно мы берем с собой какую-нибудь компанию. В этот раз у нас был электрический Peugeot 5008 на семь мест, так что мы погрузили в него еще двух подруг Дарты Каролины и отправились навстречу приключениям.

Самое классное в парке "Тервете" это то, что электромобиль можно припарковать и зарядить прямо у входа. Сейчас в природном парке "Тервете" больше всего интересного по вечерам — вокруг темно, но для гномов, которые здесь живут, все только начинается, потому что световые тропы на 2,5 километра уже проложены и будут доступны до февраля.

Для тех, кто не был здесь последние пять лет, наверняка будет много новых открытий, ведь парк занимает 1200 гектаров и постоянно что-то создается, так что наш совет — приезжайте пораньше. Летом нам очень нравится возможность сесть на велосипед и объехать, но будьте готовы к тому, что иногда придется преодолевать холмы. Общая протяженность троп составляет 35 километров.

Fоtо: Privātais arhīvs

Мы оставляем машину на зарядке и отправляемся в кассу, где получаем входные браслеты. Дальше все просто: если еще светло, поверните направо, где вы найдете сад Иршу — самую старую часть парка с долиной реки Тервете. Здесь есть огромная игровая площадка, на которой подолгу пропадают наши дети, одна из многочисленных площадок для пикников и одно из кафе. Эта часть парка пострадала от сильных штормов последних двух лет, и была сильно повреждена, но я рад, что все было восстановлено и приведено в порядок довольно быстро. Можно было бы погулять по лесу, но в этот раз мы приехали поздновато, поэтому местный поезд везет нас к гномам.

Удивительно наблюдать, как виртуозно машинист управляет этой трехвагонной конструкцией, пробираясь между деревьями и по узким тропинкам. В принципе, еще несколько минут — и мы у гномов, а поскольку уже начинает темнеть, мы видим начало длинных освещенных дорожек.

Мы выходим у деревни гномов, где стоят три симпатичных деревянных домика, а во дворе горит костер. Мы идем в гости к очень разговорчивой гномихе, которая, похоже, является дальней родственницей ведьмы, живущей на другом конце парка... Уже через минуту вся наша компания детей занята работой.

Fоtо: Privātais arhīvs

Три дамы делают рождественские украшения, а Карлису поручено смастерить старинный игрушечный поезд. Здесь находится и большой пункт сортировки рождественской почты, где дети могут оставлять свои письма. В соседнем доме живет пасхально-рождественский кролик, который пытается выпросить у каждого морковку или хотя бы уговорить взять его домой. Все это настолько мило, просто и приятно, что даже не хочется выходить на улицу. В теплое время года здесь работает кафе, но в этот раз мы решили устроить пикник. Если вы поедете в парк, берите с собой морковку — заяц будет в восторге!

К тому времени, как мы поели, уже совсем стемнело, и мы погрузились в сказку. Куда бы мы ни посмотрели, везде светятся огни. Я поднимаю дрон в воздух, и действительно, все вокруг сверкает!

Мы направляемся к большой смотровой башне, и по дороге дети с восторгом показывают домики гномов — здесь тоже все подсвечено, много новых световых объектов, и не хватает только снега! Мы были здесь накануне вечером, когда все было еще более зрелищным, потому что проходил большой фестиваль света, поэтому мы решили вернуться, чтобы спокойно погулять.

Fоtо: Privātais arhīvs

Когда вам надоедят домики, поднимитесь на башню. Она очень впечатляет и так ярко подсвечена, что ее видно с любой стороны парка, но особенно хорошо она смотрится со стороны Добеле. Чем-то башня напоминает мне огромное здание эпохи викингов. Она вызвала восторг и у детей, но, увидев с вершины огни города Чиекуре, они быстро спустились вниз и помчались в сторону этого гномьего мегаполиса.

Чиекуре — это то, ради чего сюда стоит приехать. Мы провели здесь четыре часа! Несмотря на то что сейчас воскресенье, уже далеко за шесть вечера, здесь по-прежнему полно посетителей. Интересно будет посмотреть на реакцию родителей, которые не были здесь уже несколько лет. Если подумать, одно из наших первых свиданий, вероятно, было именно здесь.

Дети, если бы им разрешили, остались бы жить в этих домиках, но завтра учебный день и домашние задания, так что пора домой. Подъем от Чиекуре довольно крутой, но мы решили пройтись пешком. 20 минут ходьбы, и мы у выхода. Купив пару сувениров, мы садимся в машину, которая достаточно зарядилась, чтобы благополучно добраться до дома. Конечно, после прогулки нам нужно поесть. На помощь приходят большой термос и каша Dobeles dzirnavnieks!

Fоtо: Privātais arhīvs

Поездка в парк "Тервете" — это отличная идея для вечерней прогулки. Не нужно сидеть перед телевизором или другими экранами — давайте наслаждаться природой и гулять!

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