Где искать лето круглый год? Самые красивые пляжи Европы по мнению Tripadvisor

Теплые, спокойные, залитые солнцем пляжи? Да, пожалуйста. Tripadvisor опубликовал ежегодную подборку лучших пляжей мира, которой можно и даже нужно воспользоваться при выборе направления для вашего будущего отпуска в этом году.

"В этом году списки охватывают шесть континентов и 50 стран, в них более 100 самых лучших пляжей, демонстрирующих эклектичное сочетание прибрежных мест по всему миру", - сказала Кристен Далтон, президент Tripadvisor, в пресс-релизе.

Самый лучший пляж в мире? По мнению Tripadvisor, это пляж Элафонисси на греческом острове Крит.

Это место на юго-западном побережье острова, известное розовым песком и теплыми, кристально чистыми водами, является лучшим в мае и сентябре, когда посетители могут насладиться тишиной и покоем до и после пика летнего наплыва туристов. Пляж Элафонисси вновь вошел в список впервые с 2021 года.

"Крит - крупнейший греческий остров, известный также как место зарождения древней минойской цивилизации, что делает его идеальным местом для изучения древних руин и исторических мест" в дополнение к впечатляющим пляжам, - говорит Хилари Фишер-Гробан, старший директор Tripadvisor.

На втором месте - Банановый пляж на Пхукете (Таиланд), где можно покататься на лодках и парасейлингах, а любители подводного плавания и снорклинга найдут здесь разноцветные кораллы и рыб. Белый песок, спокойная вода и водные развлечения - вот что предлагает пляж Eagle Beach в Ораньестаде (Аруба), занявший третье место.

Лучшим пляжем США - номер четыре в глобальном списке - является пляж Сиеста-Бич на острове Сиеста-Ки во Флориде. Его песок и ракушки являются частью его привлекательности. В плечевой сезон весной и осенью здесь меньше народу и более умеренная температура, чем в пиковые летние месяцы.

Прайя-да-Фалезия (на фото ниже) в Алгарве, Португалия, завершает пятерку лучших благодаря впечатляющим скалам и золотистому песку.

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Но нас с вами больше интересуют пляжи европейские, куда гораздо легче добраться. Tripadvisor составил и отдельный список для Европы. На первом месте в этом локальном списке пляж Элафонисси, который возглавил и мировой рейтинг. "Пляж Элафонисси с розовым (да, розовым) песком и бирюзовой водой - одно из тех мест, которые нужно увидеть, чтобы поверить. Мелкие лагуны идеально подходят для любопытных детей, а более глубокие воды предлагают взрослым всевозможные приключения: плавание, снорклинг, да все, что угодно. Только не забудьте остаться здесь до заката - вы не пожалеете", - описывает пляж Tripadvisor.

На втором месте – расположенный в Алгарве (Португалия) пляж Прайя-да-Фалезия. Прайя-да-Фалезия известна своими впечатляющими скалами, золотыми песками и сверкающими голубыми водами. Позагорайте на огромном берегу, поплавайте в волнах, а также прогуляйтесь по живописной пешеходной дорожке на вершине скал и полюбуйтесь невероятными видами.

Третье место занял пляж Плайя-де-Муро на Майорке. Окруженный соснами, он лучшее место для семейного отдыха с длинными полосами золотистого песка и бирюзово-голубыми водами. Здесь можно легко провести целый день: прогуляйтесь, позагорайте, поплавайте с маской и трубкой, покатайтесь на паддлборде или поплавайте в теплом море. Здесь есть туалеты, душевые, дежурят спасатели, а парковка бесплатная или можно воспользоваться общественным транспортом.

На четвертом месте еще один греческий пляж – Миртос в Кефалонии. Окруженный горами, пляж Миртос - идеальное место для спокойного пляжного отдыха. Окунитесь в кобальтово-голубые воды или займитесь снорклингом, а затем перекусите в ближайшем кафе. Здесь редко бывает многолюдно, поэтому есть много места, где можно погулять и просто насладиться атмосферой.

Пятерку лучших замыкает первое итальянское место – пляж на Spiaggia dei Conigli известный также как Пляж кроликов (на фото ниже). Атмосферу на нем создают невероятно голубые воды и белый песок. Это тихий пляж, идеально подходящий для того, чтобы расслабиться, понежиться на солнце и поплавать. Здесь много морских обитателей, и вы даже можете увидеть диких животных на берегу. Парковка бесплатная, и до него легко добраться на общественном транспорте.

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В десятку лучших также вошли пляжи Франции, Испании, Италии, Греции и Исландии. Латвийских пляжей, к сожалению, мы в списке Tripadvisor увидим едва ли, однако Голубой флаг в Латвии регулярно получают. В прошлом году сертификаты Голубого флага года получили 12 латвийских мест для купания и одна пристань.

Прошлым летом Голубые флаги развевались в Лиепае на юго-западном пляже, пляже возле стадиона и в Беберлини, в Риге — на пляжах в Вакарбулли, Вецаки и на озере Бабелите, в Даугавпилсе — на пляже Stropu vilnis и пляже Стропу. Голубые флаги были присвоены также городскому пляжу Вентспилса, пляжу на водохранилище Раджу в Екабпилсском крае, пляжу на озере Лиелэзерс в Лимбажском крае и центральному пляжу Саулкрасты. В категории яхтенных пристаней сертификат получила пристань Liepāja Marina в Лиепайской специальной экономической зоне.

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