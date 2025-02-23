Забудьте про Западную Европу! Албания, Черногория и Польша предлагают солнце и море за гораздо меньшую цену

По мере того как путешественники избегают перегруженных туристами направлений в пользу менее известных и более доступных вариантов, они обращают свои взоры на Восточную Европу. Такие страны, как, например, Словения и Албания, привлекают все больше туристов в качестве альтернативы своим более популярным соседям - Италии и Хорватии.

В то время как в таких переполненных городах, как Барселона и Малага, все больше разгорается протестное движение, в центре внимания оказываются недооцененные до сих пор направления.

Поиск новизны заставляет одних путешественников искать похожие места поблизости, в то время как другие отправляются дальше в поисках уникальных, необычных впечатлений.

"Путешественники не просто меняют одно средиземноморское направление на другое - некоторые также выбирают совершенно другие ландшафты", - говорит Кэти Настро, эксперт по путешествиям и представитель Going Travel App.

Между тем, по данным Tourism Economics, такие восточноевропейские города, как Вильнюс и Бухарест, в период с 2024 по 2029 год будут расти быстрее, чем многие из их собратьев, существовавших до пандемии.

Албания, которую часто игнорируют в пользу Греции, также переживает свой звездный час: в 2023 году число международных посетителей этой средиземноморской жемчужины увеличилось на 50% по сравнению с 2019 годом, согласно данным UN Tourism.

Албания предлагает пляжи с белым песком, оживленные города, такие как Тирана, и богатое культурное наследие - и все это по меньшей цене, чем у ее греческого соседа.

В то время как по всей Восточной Европе появляются новые направления, Euronews Travel предлагает вам отправиться туда этим летом.

Стремитесь к культуре? Поменяйте Париж на Бухарест

Хотя Париж предлагает исключительное искусство, кухню и архитектуру, за романтику приходится платить: он занимает седьмое место в списке самых дорогих городов мира.

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Чтобы провести бюджетный отпуск, отправляйтесь в оживленную столицу Румынии, где вас ждут такие выдающиеся здания, как 1100-комнатный Дворец Парламента, модные кафе и спа-центр, о котором говорит весь TikTok. Шумиха вокруг этого термального курорта уже привела к росту числа туристов в Бухаресте.

Термы Бухареста, которые называют первым в мире полностью экологичным спа-центром, опираются на давнюю историю минеральных ванн в Европе и предлагают термальные бассейны, сауны и гидротерапевтические комплексы.

А после того, как вы получите оздоровительный эффект, отправляйтесь в сад Чишмиджиу, чтобы покататься на лодках и полюбоваться цветами, в Музей современного искусства, чтобы посмотреть на эклектичные произведения искусства, или в Старый город за вкуснейшей уличной едой.

Хотите на море? Забудьте о Пелопоннесе, отправляйтесь во Влёра

В албанском городе Влёра, где можно отдохнуть без толп туристов, вас ждет такой же средиземноморский климат, прозрачные воды Ионического моря и историческое очарование, как и в греческих прибрежных городах.

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Расположенный на Албанской Ривьере, Влёра - это растущее направление, изобилующее свежими морепродуктами, барами на берегу моря и бутиками с гораздо более низкими ценами. Албания входит в число самых доступных туристических направлений Европы.

Проведите день на тихих берегах пляжей Нарта или Звернек, или отправьтесь на лодке на полуостров Карабурун, где можно найти уединенные бухты, не уступающие лучшим пляжам Греции. Вечером исследуйте исторический центр Влёра, где османская архитектура сочетается с развивающейся кухней и ночной жизнью.

Променяйте Мюнхен на крафтовое пиво Вроцлава

Любите мюнхенские пивные залы и величественную архитектуру? Исторический город Вроцлав в Польше предлагает аналогичное сочетание барной культуры и ночной жизни.

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Его живописная рыночная площадь украшена красочными фасадами в стиле готики и барокко, которые могут соперничать с баварским шармом, а большое число разнообразных пабов делает город идеальным местом для любителей этого напитка.

Во Вроцлаве находится старейшая в Польше пивоварня, а стоимость пинты пива здесь в разы меньше, чем на мюнхенском Октоберфесте, и ваших евро (или злотых) хватит на дольше. Пропустите толпы в Хофбройхаусе и выпейте местного крафтового пива в одном из многочисленных исторических баров города (piwnicas).

Кроме того, здесь процветает художественная сцена, а также есть увлекательная сеть островов и мостов, пересекающих реку Одер!

Забудьте о Дубровнике — переберитесь в Черногорию

Для более спокойной альтернативы средневековому очарованию Хорватии и видам Адриатики отправляйтесь в прибрежный город Котор в Черногории, который предлагает поразительно похожие пейзажи.

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Этот город, внесенный в список ЮНЕСКО, представляет собой лабиринт мощеных улочек, дворцов венецианской эпохи и площадей с кафе, а его исторические крепостные стены и набережная выглядят не менее кинематографично, чем Дубровник.

За пределами старого города, в бухте, похожей на фьорд, есть все условия для прогулок на лодках и каяках. Вам также может понравиться близлежащий Пераст, идеальная для открытки деревня, наполненная церквями и дворцами.

Чтобы провести отпуск в сказке, поменяйте Брюгге на Чешский Крумлов

Если вас привлекают средневековые площади и каналы Брюгге, подумайте о Чешском Крумлове, который похож на город из сказки.

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Этот небольшой чешский город, внесенный в список ЮНЕСКО, представляет собой лабиринт мощеных улиц, разноцветных домов и исторической архитектуры. Все это огибает живописную реку Влтаву, а доминирует над ним впечатляющий замок XIII века. Вы можете посетить замковый комплекс, в котором находится редкий и прекрасно сохранившийся барочный театр.

Побродите по извилистым улочкам старого города, и вы попадете в интригующие галереи и кафе, как в Брюгге, только с меньшим количеством туристов. А можно отправиться на лодке вниз по реке, проплывая под каменными мостами и любуясь прекрасными, нетронутыми видами города.

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