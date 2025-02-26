"Такая волшебная и милая": Как китайская гора в форме собаки стала новой интернет-сенсацией

Когда дизайнер из Шанхая Го Циншань в День святого Валентина выложил фотографию с отдыха и озаглавил ее "Щенячья гора", она быстро стала сенсацией в Китае, создав новую туристическую достопримечательность.

После публикации снимка необычной горы в социальных сетях сотни посетителей стали стекаться к недавно названной "Щенячьей горе", расположенной на берегу красивой реки.

Щенячья гора вызвала рост "собачьего туризма"

В конце января, когда Го гостил в своем родном городе Ичан в центральной китайской провинции Хубэй, он решил прогуляться по окрестностям.

Просматривая сделанные фотографии на прогулке, он увидел то, чего не замечал раньше: Гора в форме головы собаки покоилась на земле рядом с рекой Янцзы, а ее морда располагалась у самой кромки воды.

После того как Го опубликовал фотографию в китайском социальном приложении RedNote (Xiaohongshu), всего за 10 дней он получил 120 000 лайков. На медиаплатформе Weibo хэштег #xiaogoushan, что в переводе с китайского означает "Щенячья гора", собрал миллионы просмотров, пишет Euronews.

"Это было так волшебно и мило. Я был так взволнован и счастлив, когда обнаружил ее", - сказал Го. "Поза щенка выглядит так, будто он пьет воду или смотрит на рыбу. А еще кажется, что он тихо охраняет реку Янцзы".

Владельцы собак начали выкладывать фотографии своих питомцев, чтобы определить, кто из них наиболее похож на гору. Многие поехали в Ичан, чтобы увидеть гору своими глазами, а некоторые даже взяли с собой собак, чтобы сфотографироваться.

Янг Янг, живущая в полутора часах езды от этого места, приехала туда со своими друзьями и двухлетним серым пуделем по кличке Янг Кейи. "Я была очень рада увидеть гору", - сказала она. "Я всегда путешествую со своей собакой, если это возможно, поэтому Щенячья гора и моя маленькая собачка очень подходят друг другу".

Гора находится в уезде Цзыгуй города Ичан, где ее можно увидеть со смотровой площадки. Через гористую местность протекает река Янцзы, самая длинная река в Китае и третья по длине в мире.

"Лица" по всей Европе

Когда неодушевленный предмет, например гора, выглядит так, будто у него есть лицо, это известно как парейдолия - разновидность зрительных иллюзий. Такие иллюзорные образы возникают при рассматривании случайно сформировавшихся изображений и узоров (облака, рисунок обоев и тому подобное).

Туристы часто имеют возможность испытать это на себе. Например, если вы полетите в отпуск в Андалусию, то можете заметить профиль лица лежащего человека в Пенья-де-Лос Энаморадос, на скалистом холме недалеко от Антекеры.

А на скалистом архипелаге Эбиенс на северо-западе Франции при определенном ракурсе можно увидеть профиль "лица" с глазами, носом, губами, подбородком и даже зеленой копной волос.

Удивительный пример парейдолии можно найти и на шведском острове Готланд, на полуострове Хобурген. На вершине известнякового образования, известного как Хобургсгуббен ("Старик из Хобургена"), изображено лицо с ярко выраженным носом.

А в Северной Ирландии вам даже не нужно покидать город Белфаст, чтобы увидеть несколько лиц на близлежащих холмах Кейвхилл, включая Nap's Napper - "Нос Наполеона".

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