Километры счастья. Дорога любви, 3000 км по Португалии и Доломиты без толп — новые маршруты для пеших приключений

Пешие прогулки всегда были актуальны - люди любят наслаждаться магией природы и отключаться от суеты повседневной жизни, - но всплеск популярности произошел, когда разразилась пандемия и возможности путешествий стали ограничены. Но даже сейчас, спустя несколько лет после золотого века пешего туризма, интерес к нему не ослабевает.

Для одних путешественников это способ найти покой и уединение, для других походы - способ улучшить самочувствие. Кроме того, это способ увидеть малопосещаемые уголки страны - и сделать это более экологично.

В прошлом году было открыто несколько новых маршрутов - от Дороги любви в Италии до самого длинного в мире кругового маршрута в Португалии. О них мы и расскажем.

Недельный маршрут в Доломитовых Альпах

В последние годы Доломитовые Альпы часто фигурируют в различных списках обязательных для посещения мест. Этот горный массив на северо-востоке Италии, внесенный в список ЮНЕСКО, давно полюбился как местным жителям, так и фанатам горнолыжного спорта. Но почему бы не исследовать эту местность на своих двоих?

Недавно была открыта новая туристическая тропа, проходящая через дикую природу итальянского горного массива Доломиты. Маршрут Cammino Retico назван в честь древнего народа раэти, который жил в этих местах в античные времена. Позже жители смешались с кельтами и были романизированы после подчинения Риму.

Разработанный общественной ассоциацией Carpe Diem, маршрут Cammino Retico начинается и заканчивается в Ауне-ди-Соврамонте, недалеко от города Беллуно, и соединяет различные отдаленные деревни между регионами Венето и Трентино.

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