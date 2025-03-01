Гора крестов популярна днем, но мало кто знает, что там вас ждут и ночью: эксклюзивный тур, от которого по коже бегут мурашки

Казалось бы, все, что хочется сделать холодным зимним вечером, так это завернуться в одеяло с чашкой чая в руке и посмотреть какой-нибудь фильм. Или сериал. Но я поступила совершенно наоборот: несмотря на сильный ветер и проливной дождь, я оказалась на Горе Крестов. Оказывается, здесь проходят экскурсии не только днем, но и в темное время суток – и в последнем случае это гораздо страшнее.
В начале тропы нас встречает гид Саулюс Стасюнас, одетый в монашескую одежду. Ведя нас к Горе Крестов, он тихо говорит в микрофон, и мы, вся группа, слышим его голос через наши наушники. Надо признать, что этот шепот, образ монаха, также придает некое своеобразие ночной экскурсии.
Добравшись до Горы Крестов, вы должны полностью довериться монаху, потому что только он знает, куда ведут узкие извилистые тропы между многочисленными крестами. Если вы немного отстанете и оторветесь от группы, вы легко можете заблудиться, ведь в темноте трудно найти дорогу.
Время от времени монах останавливается и рассказывает вам что-то интересное, другую часть времени – идет молча. В такие моменты остается только слушать завывание ветра, шум дождя, шаги и стук крестов. Эти минуты предназначены специально для концентрации и внутреннего разговора с самим собой.
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