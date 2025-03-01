Гора крестов популярна днем, но мало кто знает, что там вас ждут и ночью: эксклюзивный тур, от которого по коже бегут мурашки

Казалось бы, все, что хочется сделать холодным зимним вечером, так это завернуться в одеяло с чашкой чая в руке и посмотреть какой-нибудь фильм. Или сериал. Но я поступила совершенно наоборот: несмотря на сильный ветер и проливной дождь, я оказалась на Горе Крестов. Оказывается, здесь проходят экскурсии не только днем, но и в темное время суток – и в последнем случае это гораздо страшнее.

В начале тропы нас встречает гид Саулюс Стасюнас, одетый в монашескую одежду. Ведя нас к Горе Крестов, он тихо говорит в микрофон, и мы, вся группа, слышим его голос через наши наушники. Надо признать, что этот шепот, образ монаха, также придает некое своеобразие ночной экскурсии.

Fоtо: Jonas Balčiūnas | Delfi

Добравшись до Горы Крестов, вы должны полностью довериться монаху, потому что только он знает, куда ведут узкие извилистые тропы между многочисленными крестами. Если вы немного отстанете и оторветесь от группы, вы легко можете заблудиться, ведь в темноте трудно найти дорогу.

Время от времени монах останавливается и рассказывает вам что-то интересное, другую часть времени – идет молча. В такие моменты остается только слушать завывание ветра, шум дождя, шаги и стук крестов. Эти минуты предназначены специально для концентрации и внутреннего разговора с самим собой.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !