Ryanair отменяет рейсы по всей Европе: это коснется и Вильнюса

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair объявила о масштабной отмене рейсов по всей Европе, что также коснется пассажиров аэропортов Вильнюса и Каунаса. Эти решения были приняты по разным причинам, включая рост сборов аэропортов, новые авиационные налоги и проблемы с управлением воздушным движением, сообщает rus.delfi.lt со ссылкой на MadeinVilnius.

Причины и следствия

Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири заявил, что рост авиационных налогов и сборов аэропортов вынуждает компанию пересмотреть свою маршрутную сеть. В результате некоторые маршруты становятся убыточными, поэтому принимаются решения об их закрытии. Помимо Литвы, отмены рейсов коснулись и других европейских стран, что доставило неудобства тысячам пассажиров.

Сокращение рейсов по всей Европе

Ryanair объявила о планах сократить свою деятельность в Германии на 12% с апреля 2025 года, закрываются базы в Дортмунде, Дрездене и Лейпциге, а также значительно сокращено количество рейсов в Гамбурге. Такое решение было принято из-за высоких сборов аэропортов и авиационных налогов в стране.

Компания также планирует прекратить полеты через семь региональных аэропортов Испании, включая Херес и Вальядолид, из-за "чрезмерных сборов", взимаемых государственным оператором аэропортов Aena. Это означает отмену 12 маршрутов и сокращение примерно на 800 000 мест по сравнению с предыдущим летним сезоном.

Последствия для Литвы

В Литве планируется прекратить работу двух маршрутов:

Вильнюс – Биллунн: этот маршрут был популярен среди деловых путешественников и туристов, желающих посетить Данию.

Каунас – Берлин: маршрут соединял Каунас со столицей Германии, которая является важным культурным и деловым центром.

Перспективы на будущее

Пока не ясно, как долго продлятся отмены рейсов и затронут ли они другие маршруты из Литвы. Пассажирам настоятельно рекомендуется следить за официальными объявлениями Ryanair и планировать свои поездки соответствующим образом.

Несмотря на текущие проблемы, есть надежда, что Ryanair и соответствующие органы найдут решения, которые сведут к минимуму негативное воздействие на пассажиров и обеспечат более оптимальное планирование поездок в будущем.

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