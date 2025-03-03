Ситуация с гробницей фараона Тутмоса II становится все более интересной

Как Тургид совсем недавно сообщал, спустя более века после того, как мир был потрясен открытием Говардом Картером гробницы Тутанхамона, археологи обнаружили еще одну замечательную находку - последнее пристанище фараона Тутмоса II. Однако после того, как гробницы были раскопаны, оказалось, что они пусты. Только потолочная роспись и надписи на осколках сосуда, найденного в главной камере гробницы, позволили связать это место с Тутмосом II, правившим Древним Египтом около 3 500 лет назад. Но теперь исследователи надеются, что вскоре будет обнаружено второе захоронение Тутмоса II — на этот раз вместе с содержимым.

В последний раз гробница фараона была обнаружена в 1922 году, когда была найдена знаменитая гробница Тутанхамона. В 2022 году международная команда археологов вскрыла гробницу, в которой, по некоторым данным, когда-то находились останки одного из поздних правителей этих земель. Только в 2025 году это было подтверждено с полной уверенностью - египтолог Кембриджского университета Пирс Литерланд, один из членов археологической группы, рассказал: "Часть потолка все еще была нетронута. Он был окрашен в синий цвет с узорами из желтых звезд. Такие украшения были только в гробницах правителей". Также были найдены черепки керамики с текстами, которые однозначно связывали гробницы с Тутмосом II, правителем XVIII династии, о котором мало что известно.

Не было ни ценностей и амулетов, которые обычно находят в таких захоронениях, ни самой мумии. Но гробница не была разграблена - ученые считают, что вскоре после смерти Тутмоса II она была затоплена, поэтому мумию и все, что было с ним в царстве, перенесли в другое место захоронения.

Сама же мумия Тутмоса II, как утверждается, была найдена в конце XIX века и сейчас находится в Национальном музее египетской цивилизации, куда она была передана из Египетского музея в 2021 году. Тем не менее, высказывались сомнения в том, что идентификация данной мумии верна, и действительно ли это Тутмос II. Обнаружение нескольких отдельных гробниц, связанных с этим фараоном, еще больше усложняет вопрос.

В Египте впервые за 100 лет найдена новая гробница фараона Fоtо: AFP/Scanpix/LETA Гробница, обнаруженная британо-египетской командой под руководством доктора Пирса Литерланда, расположена к западу от так называемой Долины царей, недалеко от Луксора. До сих пор местонахождение первоначального захоронения Тутмоса II оставалось загадкой. Хотя его мумифицированные останки были обнаружены двести лет назад в тайнике Дейр-эль-Бахри над храмом-усыпальницей Хатшепсут, местонахождение его гробницы было утеряно для истории. В министерстве туризма и древностей Египта заявили, что это открытие стало одним из самых значительных археологических прорывов за последние годы. Впервые обнаруженная в 2022 году, гробница первоначально считалась принадлежащей одной из царских жен так называемых царей Тутмосидов - череды фараонов по имени Тутмос, которые когда-то правили Древним Египтом. Однако в итоге археологические находки доказали, что в гробнице покоился Тутмос II, который умер около 1479 года до нашей эры после относительно короткого правления.



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Примечательно, что захоронение, обнаруженное в 2022 году, находится не в Долине правителей, а более чем в двух километрах от нее. Считается, что первой правительницей, похороненной в Долине правителей, была Хатшепсут, жена (и сводная сестра) Тутмоса II, одна из самых могущественных женщин-правительниц Древнего Египта. Она также с почестями похоронила своего мужа, о чем свидетельствуют фрагменты текста, оставленные на черепках, найденных в гробницах.

Теперь Литерланд и его команда намерены найти гробницы, в которые был перемещен Тутмос II после первого потопа. Недалеко от находки 2022 года находится большой курган из известняковых глыб и обломков. Именно там сейчас ведет раскопки команда археологов. "У нас есть основания полагать, что здесь было сооружение, построенное для того, чтобы что-то скрыть. И это что-то могло быть важным захоронением", - пояснил Литерланд сайту Live Science. Высота насыпи составляет 23 метра, и, по словам египтолога, строительство этого сооружения потребовало значительных усилий и ресурсов.

Потребуется не менее месяца, чтобы убрать насыпь, и тогда мы узнаем, что она скрывает. "Конечно, мы не знаем и не можем знать, действительно ли там, внизу, находится второе захоронение Тутмоса II, но есть основания полагать, что это так", - говорит он.

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