Раздевайтесь догола или уходите: Почему на некоторых пляжах Германии пытаются запретить купальники?

Надеетесь, что во время следующей поездки в Германию вам удастся не так уж и сильно обнажиться? Подумайте еще раз, говорят чиновники балтийского города Росток.

На прошлой неделе в городе было введено новое правило, позволяющее смотрителям выгонять с пляжа посетителей, которые отказываются обнажаться полностью в специально отведенных для нудистов местах.

Эта мера была принята в ответ на "многочисленные жалобы людей, которые чувствовали себя оскорбленными, загорая в натуристских зонах", - пояснил CNN Мориц Науманн из отдела туризма Ростока.

Однако он подчеркнул, что это правило будет применяться только "в случае конфликта".

Хотя запрет на одежду на нудистском пляже может показаться излишним, это решение подчеркивает постоянную проблему: обеспечение того, чтобы места для натуристов оставались комфортными для тех, кто следует этому образу жизни.

Любовь Германии к нудизму угасает

Натуризм имеет глубокие корни в Германии. Движение FKK или Freikörperkultur (Культура свободного тела) возникло в конце XIX века. Движение призывает своих приверженцев сбросить одежду и принять участие в здоровых мероприятиях, чтобы соединиться с миром природы, пропагандируя философию принятия тела и гармонии с природой.

Для многих немцев социальная нагота считалась нормальной частью жизни. На пляжах, в парках и даже на туристических тропах уже давно существуют специально отведенные места для обнаженных людей. Однако сегодня эта практика угасает среди молодого поколения.

"Количество людей, практикующих ее сегодня, уменьшается", - отметил Науманн, добавив, что в результате в Ростоке количество официальных нудистских пляжей сократилось с 37 до 27 зон.

Какое поведение допустимо на нудистском пляже?

Каждый, кто интересуется натуризмом, должен знать определенные правила и ожидания. Все типы тел приветствуются и поощряются, но пялиться, фотографировать и делать незаслуженные комментарии строго запрещено.

И хотя определенные пляжи допускают социальную наготу, эта практика принята не везде. Туристы, пренебрегающие этими границами, вызвают споры не только в Германии, но и в Португалии, а также в таких далеких странах, как Намибия.

В Ростоке 15-километровая береговая линия тщательно разделена на нудистские, смешанные и пляжи только для людей в купальниках, чтобы все посетители могли чувствовать себя комфортно.

Но для тех, кто заходит на специально отведенный нудистский пляж, теперь действует одно правило: обнажайся или будь готов уйти.

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