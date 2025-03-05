Уже можно заказывать. Гражданам Латвии надо будет покупать разрешения на въезд в Великобританию

С 5 марта возможно делать заказы на новые специальные электронные разрешения для въезда в Великобританию (Electronic Travel Authorisation/ETA) - аналог американского ESTA. Со 2 апреля гражданам Латвии будут необходимы для краткосрочных путешествий в Соединенное Королевство. Новая практика въезда вводится для туристов из 48 стран. Рассказываем, как заказывать разрешение и как работает система.

Поездки в Великобританию остаются одним из самых популярных туристических маршрутов у жителей Латвии, несмотря на то, что уровень террористической угрозы там на сегодня считается повышенным. Следить за ситуацией можно здесь.

Напоминаем, что со времени Брекзита для граждан Евросоюза (ЕС) единственный документ для въезда в Великобританию - паспорт гражданина. Удостоверение личности (eID-карта) не подходит. Исключение для въезда с картой eID - для граждан ЕС, которые проживали в Великобритании до 31 декабря 2020 года и зарегистрировались для получения статуса постоянного или временного жителя (статус settled или pre-settled) с помощью карты eID.

В этих случаях при поездке в Великобританию из Латвии человек должен предъявить латвийскому пограничнику цифровой сертификат постоянного или временного статуса (share code) или распечатку с цифрового профиля UK Visas and Immigration.Дополнительная информация - здесь.

Внимание. Карта eID - действительный проездной документ для поездки из Великобритании в Латвию и другие страны, куда разрешен въезд с картой eID.

А теперь рассказываем про нововведение для краткосрочных поездок - ETA.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !