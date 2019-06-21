10 вещей, которые стоит увидеть и сделать скандинавским летом

Северные страны — популярное зимнее туристическое направление. Однако летом там не менее увлекательно и захватывающее! Что стоит увидеть и сделать на севере Европы летом, рассказывает Pandotrip.
10. Не спите в Лапландии
Солнце в Лапландии не заходит около двух месяцев. Этот феномен называется Полуночным солнцем. Летом пышные леса Лапландии покрываются яркой зеленью, а поля и долины усыпаны цветами.
Зачем туда ехать? Снимите коттедж, где вы сможете в тишине наслаждаться солнцем и финской природой круглые сутки.
- 1. 9. Отдохните на Фарерских островах
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