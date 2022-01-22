11 мест, которые достойны внимания в Китае не меньше Великой Китайской стены

Менее, чем через две недели в Пекине начнутся XXIV Зимние олимпийские игры. Столица Китая – первый в истории город, который примет зимнюю Олимпиаду вслед за летней (летняя прошла в Пекине в 2008 году). Но Пекин – не единственное место в Китае, достойное посещения. Там есть много того, что стоит увидеть, например, знаменитая Великая стена, Запретный город, Бунд, Чжанцзяцзе и Терракотовая армия. А если вам этого мало, то вот еще 11 интересных мест, которые стоит посетить в Китае.

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1. Статуя Будды Майтрейи в Лэшане, провинция Сычуань



Высеченный более 1300 лет назад на берегу реки, в скалах из красного песчаника, гигантский Будда Лэшана является самой крупной подобной скульптурной фигурой в мире, ее высота составляет 71 метр. Статуей можно любоваться с верхней площадки или с нижней, спустившись к ногам Будды по крутой зигзагообразной лестнице и откинув голову назад, пока не станет больно смотреть на эту колоссальную фигуру, которая оставит незабываемые воспоминания о Китае.

2. Ущелье Прыгающего тигра, провинция Юньнань

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Чтобы отправиться в поход к этому ущелью в южной провинции Юньнань, вам понадобится крепкая пара ботинок и железные нервы, но это, несомненно, одно из самых красивых мест в Китае. Мощная река Янцзы протекает между огромными горами, образующими крутой каньон глубиной 3000 метров. Этот поход порадует вас захватывающими пейзажами и гостеприимством местных жителей.

