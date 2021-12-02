7 прекрасных мест, где в декабре все еще солнечно и тепло

В этом году осень нас побаловала хорошей погодой, но рано или поздно наступает зима — темно, холодно и сыро. Жители наших широт начинают тосковать по свету и теплу. Возникает желание, если не надеть купальник, то хотя бы снять толстые куртки и зимние сапоги. К счастью, путешествия больше не запрещены и у нас есть возможность насладиться летним солнцем за границей.

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Куда же поехать в декабре, чтобы испытать летнее тепло? Туристические порталы единогласно рекомендуют отправиться в сторону Ближнего Востока и юга Европы. Конечно, если вы любитель зимы и хотите поскорее надеть лыжи и отправиться в прогулку по снежным лесам, то стоит отправиться в противоположную сторону. Например, на севере Финляндии установилась уже довольно низкая температура, да и Альпийские курорты привлекают любителей зимнего отдыха. В конце концов, можно отправиться в Антарктиду. Это не шутка, ведь "белый континент" — очень популярный круизный маршрут.

Период между школьными каникулами и Рождеством туристические эксперты называют лучшим временем для путешествий, благодаря низким ценам как на авиабилеты, так и на проживание. Конечно, перед тем, как покупать авиабилеты, важно выяснить, каковы эпидемиологические требования в стране вашего назначения и можно ли там посещать культурные и развлекательные места.

Объединенные Арабские Эмираты

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Средняя температура +26C

Сейчас лучшее время для поездки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), потому что в другие месяцы, с мая по октябрь, там невыносимо жарко. Сейчас из Риги есть прямой рейс в элегантный и яркий Дубай, но кому-то больше приглянется столица этой страны — Абу-Даби. Дубай может похвастаться небоскребами, иллюминацией и многочисленными шоу, огромным колесом обозрения и искусственными островами. В Абу-Даби же есть великолепный променад, Лувр, этнографический музей, парк развлечений Ferrari World и белая мечеть шейха Зайда.

Если кроме отдыха не берегу лазурного залива и разнообразных развлечений в Дубае вам хочется попробовать что-то еще, то один-два дня с ночевкой по пустыне — отличный вариант. Следует помнить, что маленьким детям и людям со слабым вестибулярным аппаратом такое путешествие не рекомендуется, потому что поездка в больших джипах, по крутым пустынным склонам похожа на путешествие на корабле во время шторма. Конечно, пустынные пейзажи останутся в памяти надолго.

А еще, вплоть до мая в Дубае проходит всемирная выставка EXPO!