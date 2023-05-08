Бермудский треугольник. Правда ли, что там регулярно пропадают корабли и самолеты?

Капитаны кораблей и пилоты по возможности избегают это место, а те, кто достаточно смел и не меняют своего курса, часто расплачиваются за свое решение… Так можно подумать, если верить "шокирующим" фильмам об одной из самых известных легенд XX века — Бермудах или Дьявольском треугольнике. И хотя этой легенде уже более 50 лет, все еще можно встретить новые теории в передачах, утверждающих, что они "раскрыли тайну Бермудского треугольника". Но есть ли вообще в этом месте тайна?

Литературная мистификация



До середины прошлого века Бермудского треугольника, по сути, не существовало. В какой-то момент он просто появился на карте и многие стали утверждать, что именно в этом районе океана между южной оконечностью полуострова Флорида, Пуэрто-Рико и Бермудскими островами необъяснимо и часто исчезают люди, корабли и самолеты.

Говорят, что "автором" легенды был Винсент Гаддис, чей рассказ был опубликован в журнале фантастики Argosy в 1964 году. В нем говорилось о якобы загадочном "Рейсе 19" — исчезновении пяти торпедоносцев TBM Avenger ВМС США во время тренировочного полета в 1945 году. Через несколько месяцев после этого события ВМС США опубликовали отчет о расследовании аварии, и ни на одной из 400 страниц не упоминается о каких-либо загадочных обстоятельствах или географическом положении, где особо опасные силы природы топили корабли и сбивали самолеты. Исследователи пришли к выводу, что Чарльз Тейлор, ведущий пилот учебного полета, просто заблудился. Он думал, что находится над Флорида-Кис — архипелагом у побережья Флориды, но на самом деле все пять самолетов находились над Багамскими островами, гораздо дальше на восток.

Одна из возможных причин пропажи — неисправный компас в самолете Тейлора (или его вера в то, что он был неисправен и показывал неверные данные). Правда, в последствиях мало кто сомневался — самолеты потерялись в открытом море и были вынуждены приземлиться где-то в Атлантике ночью, когда закончилось топливо. Мать Тейлора позже представила собственное "расследование" в ВМС США и заявила, что несправедливо винить ее сына в потере пяти самолетов и 14 жизней, поскольку не было найдено даже обломков. В 1947 году ВМС исправили отчет, указав, что причина инцидента неизвестна. Несомненно, это послужило хорошим материалом для спекуляций.

Есть также некоторые свидетельства того, что фраза "Бермудский треугольник" существовала до публикации рассказа Гаддиса в Argosy. Например, это словосочетание можно встретить в статье 1932 года в газете Eunice News, но в ней треугольник не связан с паранормальными утверждениями — статья была посвящена океанографии и глубоководным исследованиям.