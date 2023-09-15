Большие планы крошечного Рухну: как его жители развивают самый отдаленный остров Эстонии
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Чего только не сделаешь ради благой идеи! Домашнее мороженое, ферма по выращиванию морских водорослей, Народный дом, велосипедные туры и "Планета Рухну" — самый южный эстонский остров развивается благодаря новому поколению жителей, совершенно не планирующих переселяться на материк.

В самые теплые месяцы года Михкель любил приезжать на Рухну порыбачить. Он проводил здесь пару дней, отдыхая душой и телом, а затем возвращался на материк. Так продолжалось до тех пор, пока одним прекрасным летом он не встретил на острове Эву, которая живет на Рухну с рождения. Сейчас, спустя несколько лет после первой встречи, они ждут появления на свет своего первенца, окончательно обосновались на Рухну и строят большие планы.

Магическая сила энтузиазма

Как обычно бывает в подобных крошечных поселениях, активность культурной жизни зависит от энергичности местных жителей. Около года назад руководство острова Рухну передало эстафету некоммерческой организации, которая должна была заняться организацией культурных мероприятий с целью популяризации новых идей в культурном пространстве острова.

Одновременно были запущены в работу сразу два проекта: активизация работы MTÜ Ruhnu Kultuuriruum (Культурное пространство Рухну) и "Планеты Рухну". Последнее, как следует из названия, предполагает взгляд на остров как на огромное, независимое и самостоятельное сообщество или организм.

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