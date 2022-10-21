

Лайма Курсите живет в Португалии около четырех лет. Это родина ее любимого человека. Вдвоем они ведут семейную жизнь, ремонтируют дом, ухаживают за садом. В этом году Лайма начала свободно говорить по-португальски. Так как Лайма живет в Португалии, я поговорила с ней о том, что именно стоит увидеть туристам в этой стране. Мы обсуждали не просто самые популярные туристические места, а такие, которые подойдут для тех, кто не любит типичные туристические направления.



Лайма живет в маленьком городке Азейтао в муниципалитете Сетубал, примерно в 30 минутах езды к югу от столицы Лиссабона. Город расположен в Национальном природном парке Аррабида (Serra da Arrabida). Лайма описывает свой дом как очень красивое место в горной долине возле океана. Она говорит, что вода в этом месте особенно голубая и выглядит необычайно красиво.

Пустые пляжи вдали от суеты

Если вас интересует отдых у воды, Лайма рекомендует пляжи Арабиды к югу от Сетубала. В отличие от южного побережья, начиная с Кошта-да-Капарика (Costa de Caparica), где есть несколько очень популярных пляжей, здесь мало отдыхающих и можно встретить в основном местных. "Если ехать около часа вдоль побережья в южном направлении, то можно попасть на замечательные пляжи. Правда, нужно учитывать, что до некоторых из них можно добраться только пешком, а иногда такая прогулка занимает около 20 минут. Когда туда попадаешь, складывается ощущение, будто ты находишься на закрытом частном пляже. Я думаю, что эти места обязательно стоит увидеть".

Если вас не смущают толпы, Лайма рекомендует посетить регион Алгарве — здесь на побережье есть множество самых популярных пляжей во всей стране, так как вода здесь значительно теплее, чем в других местах. Однако Лайма предупреждает, что этот регион популярен среди туристов, поэтому, если вы хотите провести отпуск в глуши и избежать других отдыхающих, вам следует знать, в какие города имеет смысл отправиться, чтобы не разочароваться. Одним из мест, которые стоит посетить, по словам Лаймы, является Тавира – исторический городок у океана, а городок Сагреш является самой южной точкой Европы. Если вы хотите проехать вглубь страны, подальше от побережья, то вам подойдет Сильвеша — это красивый исторический город. Лайма говорит, что они недавно побывали здесь во время средневекового фестиваля, и очень рекомендует другим отправиться в такое же путешествие. В течение примерно двух месяцев, обычно в конце лета, во время фестивалей в городах проходят различные интересные мероприятия, в том числе рынки и реконструкции исторических сражений.