Эстония отменяет все коронавирусные ограничения при въезде в страну

Правительство Эстонии отменило постановление, согласно которому граждане третьих стран должны были предъявить при въезде сертификат вакцинации, справку о перенесенной болезни или негативный результат теста на коронавирус. Кроме того, с 1 июля больше не нужно соблюдать карантин по приезде в Эстонию.

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По оценке Департамента здоровья, в настоящее время маловероятно, что среди приезжающих из третьих стран будет настолько много зараженных, что это сможет повлиять на эпидемиологическую ситуацию в Эстонии, сообщило коммуникационное бюро правительства.

Отмена распоряжения, регулирующего пересечение границы, снимет ограничения для граждан третьих стран, прибывающих из-за пределов Европейского союза, Европейской экономической зоны, Швейцарии, Великобритании, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.

Заболеваемость COVID-19 снижается во всем мире. На данный момент из 27 стран ЕС 18 сняли ограничения на поездки, установленные в связи с распространением коронавируса. От ограничений отказались также Норвегия, Исландия, Швейцария и Великобритания.

В Эстонии риск распространения коронавируса снизился до зеленого уровня, который считается самым низким. При оценке уровня риска учитывается среднее количество заразившихся и умерших от коронавируса за последние семь дней, процент положительных тестов, число госпитализированных, находящихся на лечении в больнице и подключенных к аппарату искусственного дыхания пациентов, а также количество случаев заражения из неизвестного источника за последние 14 дней. Правительство пересматривает уровень риска один раз в неделю, информация о нем публикуется на сайте kriis.ee.