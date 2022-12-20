Ежегодно туристы бросают более миллиона евро в фонтан Треви в Риме. Что с ними происходит?
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Если вы были в Риме, то наверняка бросили монетку в знаменитый фонтан Треви. Каждый год более одного миллиона евро оказывается в воде впечатляющего памятника XVIII века. Но куда идут все эти деньги?

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Вот уже более десяти лет непредвиденные доходы, собираемые из фонтана специальной командой каждые несколько месяцев, служат очень хорошему делу.

Почему люди бросают монеты в фонтан Треви?

Фонтан Треви, построенный между 1732 и 1762 годами, является одной из самых знаковых достопримечательностей Рима. Он был построен по проекту архитектора Николо Сальви и должен был представлять собой укрощение воды. На фоне монументального фасада палаццо герцога Поли с гигантскими коринфскими пилястрами морской бог Океан едет на колеснице из морской раковины, запряженной морскими конями – гиппокампами, которых ведут под уздцы тритоны. Одно из существ послушно, в то время как другое встает на дыбы, представляя собой разнообразных характер моря.

По традиции туристы встают спиной к памятнику и через левое плечо правой рукой бросают в воду монету. Ритуал прославился благодаря фильму 1954 года "Три монеты в фонтане" (Three Coins in the Fountain) и должен был гарантировать посетителю возвращение в Вечный город.

Сколько денег бросают в фонтан Треви?

Каждый день в фонтан Треви попадает около 3000 евро мелочью. Это означает, что каждый год в его воды выбрасывается до 1,5 миллиона евро.

Что происходит с деньгами, брошенными в фонтан Треви?

Пару раз в год город присылает специальную команду, чтобы забрать из фонтана это состояние. Рабочие используют швабры с длинными ручками, чтобы сметать монеты в кучки, а затем с помощью всасывающего шланга извлекают деньги из воды. Затем, под бдительным наблюдением полиции, монеты упаковываются в мешки.

Ежегодно туристы бросают более миллиона евро в фонтан Треви в Риме. Что с ними происходит?
Foto: AP/Scanpix/LETA

В 2001 году мэр города решил, что деньги из фонтана нужно передавать в местную благотворительную организацию, дабы это положило конец регулярным попыткам людей украсть монеты из фонтана. С тех пор мелочь, попадающая в фонтан, ежегодно передается в дар римской католической благотворительной организации Caritas.

Это стало большой помощью для благотворительной организации, и теперь эта сумма составляет 15 процентов от ее годового бюджета.

Caritas использует деньги, чтобы помочь бедным и нуждающимся в городе. Организация финансирует бесплатные столовые, приюты для бездомных, бесплатные супермаркеты и множество других проектов.

Деньги из фонтана также идут на содержание комплекса на окраине Рима, в котором расположены дом престарелых, столовая и стоматолог для бедных горожан.

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