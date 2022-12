Ежегодно туристы бросают более миллиона евро в фонтан Треви в Риме. Что с ними происходит?

Если вы были в Риме, то наверняка бросили монетку в знаменитый фонтан Треви. Каждый год более одного миллиона евро оказывается в воде впечатляющего памятника XVIII века. Но куда идут все эти деньги?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вот уже более десяти лет непредвиденные доходы, собираемые из фонтана специальной командой каждые несколько месяцев, служат очень хорошему делу.

Почему люди бросают монеты в фонтан Треви?

Фонтан Треви, построенный между 1732 и 1762 годами, является одной из самых знаковых достопримечательностей Рима. Он был построен по проекту архитектора Николо Сальви и должен был представлять собой укрощение воды. На фоне монументального фасада палаццо герцога Поли с гигантскими коринфскими пилястрами морской бог Океан едет на колеснице из морской раковины, запряженной морскими конями – гиппокампами, которых ведут под уздцы тритоны. Одно из существ послушно, в то время как другое встает на дыбы, представляя собой разнообразных характер моря.

По традиции туристы встают спиной к памятнику и через левое плечо правой рукой бросают в воду монету. Ритуал прославился благодаря фильму 1954 года "Три монеты в фонтане" (Three Coins in the Fountain) и должен был гарантировать посетителю возвращение в Вечный город.

Сколько денег бросают в фонтан Треви?

Каждый день в фонтан Треви попадает около 3000 евро мелочью. Это означает, что каждый год в его воды выбрасывается до 1,5 миллиона евро.

Что происходит с деньгами, брошенными в фонтан Треви?

Пару раз в год город присылает специальную команду, чтобы забрать из фонтана это состояние. Рабочие используют швабры с длинными ручками, чтобы сметать монеты в кучки, а затем с помощью всасывающего шланга извлекают деньги из воды. Затем, под бдительным наблюдением полиции, монеты упаковываются в мешки.

Foto: AP/Scanpix/LETA

В 2001 году мэр города решил, что деньги из фонтана нужно передавать в местную благотворительную организацию, дабы это положило конец регулярным попыткам людей украсть монеты из фонтана. С тех пор мелочь, попадающая в фонтан, ежегодно передается в дар римской католической благотворительной организации Caritas.

Это стало большой помощью для благотворительной организации, и теперь эта сумма составляет 15 процентов от ее годового бюджета.

Caritas использует деньги, чтобы помочь бедным и нуждающимся в городе. Организация финансирует бесплатные столовые, приюты для бездомных, бесплатные супермаркеты и множество других проектов.

Деньги из фонтана также идут на содержание комплекса на окраине Рима, в котором расположены дом престарелых, столовая и стоматолог для бедных горожан.