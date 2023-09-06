Финляндия – первая страна в мире, в которой заработали цифровые паспорта для путешествий

Финляндия приступила к замене физических паспортов на цифровые. В настоящее время цифровой паспорт (Digital Travel Credential, или DTC) могут использовать только граждане Финляндии, путешествующие в Великобританию или из нее рейсами авиакомпании Finnair, сообщает Travel and Leisure.

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Планируется, что внедрение цифровых паспортов для путешествий сделает процесс проверки документов на пунктах пограничного контроля более эффективным и быстрым. В настоящее время цифровые паспорта для путешествий находятся в режиме тестирования, поэтому дата их внедрения пока неизвестна. Тестирование будет проходить до февраля 2024 года.

Тем, кто летит с цифровыми паспортами, больше не придется стоять в длинных очередях на контроле документов. Они смогут быстро пройти пограничный контроль, предъявив цифровой идентификатор на смартфоне. Чтобы принять участие в эксперименте, путешественник должен заранее зарегистрироваться в качестве добровольца, после чего он получит цифровой идентификатор, который можно будет использовать как при вылете, так и при прилете в аэропорту Хельсинки. Таким образом, Финляндия стала первой страной в мире, где цифровой паспорт принимается как официальный документ на пункте пограничного контроля.

Испытание цифрового паспорта — это совместный проект между авиакомпанией Finnair, финской полицией и компанией Finavia. В настоящее время в испытании могут участвовать только граждане Финляндии, летящие с авиакомпанией Finnair в Лондон, Эдинбург или Манчестер.

Хотя цифровой паспорт позволяет ускорить прохождение пограничного контроля, требуется предварительная подготовка, включающая скачивание приложения FIN DTC и регистрацию в базе данных полиции.