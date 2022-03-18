Финляндия в пятый раз подряд признана самой счастливой страной мира. А где Латвия?

Согласно рейтингу, из трех Балтийских республик самыми счастливыми являются жители Литвы.

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В представленном рейтинге Финляндия, как и в предыдущие годы, с отрывом в несколько сотен баллов опередила другие государства. В пятерку самых счастливых вошли Дания, Исландия, Швейцария и Нидерланды, а в первую десятку попали также Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия.

Эстония занимает в рейтинге 36 место, Латвия — 42, Литва — 34.

Россия в этом рейтинге переместилась на 80-е место (в прошлом году она была на 60-м). Беларусь находится на 65 месте рейтинга, Украина — на 98.

Последние места рейтинга заняли Зимбабве (144 место), Ливан (145 место) и Афганистан (146 место).