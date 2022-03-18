Финляндия в пятый раз подряд признана самой счастливой страной мира. А где Латвия?
Foto: Shutterstock

Согласно рейтингу, из трех Балтийских республик самыми счастливыми являются жители Литвы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В представленном рейтинге Финляндия, как и в предыдущие годы, с отрывом в несколько сотен баллов опередила другие государства. В пятерку самых счастливых вошли Дания, Исландия, Швейцария и Нидерланды, а в первую десятку попали также Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия.

Эстония занимает в рейтинге 36 место, Латвия — 42, Литва — 34.

Россия в этом рейтинге переместилась на 80-е место (в прошлом году она была на 60-м). Беларусь находится на 65 месте рейтинга, Украина — на 98.

Последние места рейтинга заняли Зимбабве (144 место), Ливан (145 место) и Афганистан (146 место).

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Латвия Финляндия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?