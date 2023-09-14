Флоренция планирует c ноября запретить туристам бронировать жилье через Airbnb
Foto: Marian Brandt / cc

Власти Флоренция объявили о планах запретить краткосрочную аренду недвижимости через популярную платформу Airbnb.

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Новый закон, который будет вынесен на голосование в следующую среду и, как ожидается, вступит в силу к ноябрю, запретит сделки с краткосрочной арендой недвижимости в историческом центре Флоренции.

"Мы наблюдаем постепенный рост притока туристов, который стал еще больше после пандемии", — заявил мэр Флоренции Дарио Нарделла.

В случае принятия закона туристы больше не смогут снять на несколько дней квартиру в центре Флоренции, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Закон не имеет обратной силы. Это означает, что если у счастливого обладателя недвижимости в центре Флоренции уже оформлена краткосрочная аренда, он сможет ее сохранить и дальше сдавать гостям города. Однако с момента вступления закона в силу, оформить новую недвижимость для краткосрочной аренды будет нельзя. По данным местных СМИ, как только стало известно о планах принятия нового закона, в мэрию поступило около 4000 новых заявлений на регистрацию. В свою очередь местные власти обещают, что снизят на три года налоговую нагрузку для тех владельцев недвижимости, которые перерегистрируют свои квартиры в Старом городе для долгосрочной аренды. Мэр города Дарио Нарделла заявил, что таким образом власти пытаются сохранить Флоренции для будущих поколений.

"Мы не можем смириться с тем, как меняется наш Старый город"

"Мы вводим простой запрет на территории объекта ЮНЕСКО, чтобы выполнить нашу обязанность по защите культурной и материальной самобытности Старого города и уменьшить влияние роста арендной платы, что напрямую связано с бумом краткосрочной аренды жилья в туристических целях".

Нарделла призвал правительство Италии принять аналогичный закон и на государственном уровне. "Мы не можем смириться с тем, как меняется наш Старый город, и занимаемся проблемами горожан, которые не могут найти квартиру для съема", - добавил Нарделла. "Столкнувшись с бездействием правительства и парламента, мы обязаны принять меры по сдерживанию чрезвычайной ситуации в социальной сфере".

"Мы осознаем проблемы, с которыми сталкиваются исторические города Италии, и хотим помочь Флоренции. Мы внесли ряд предложений по решению проблемы краткосрочной аренды жилья в Италии, всё ясно и четко расписано, всё легко соблюдать и таким образом гарантировать возможность долгосрочной аренды в каждом городе", — сообщил CNN представитель Airbnb.

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Помимо Флоренции, приостановить деятельность Airbnb хотят и другие города. Например, в Нью-Йорке сдавать квартиру в аренду можно на срок менее 30 дней только в том случае, если одновременно с гостями в квартире будет проживать и сам хозяин. Гостей при этом должно быть не более двух.

Новые законы относительно краткосрочной аренды ввела в этом году и Португалия. В Амстердаме владельцы могут сдавать свою недвижимость в краткосрочную аренду максимум 30 дней в году, гостей одновременно может быть не более четырех. В Берлине краткосрочная аренда недвижимости ограничена 90 днями в год.

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