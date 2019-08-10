ФОТО: airBaltic раскрасила самолет в цвета литовского флага

Авиакомпания airBaltic представила особый дизайн одной из передовых моделей своих самолетов. Новенький Airbus A220-300 раскрашен в цвета государственного флага Литвы и назван Вильнюсом — в честь столицы соседнего государства.

Чтобы создать это произведение искусства, потребовалось 15 профессиональных художников, 1000 часов работы а также 250 литров грунта, цвета и лака.

Авиакомпания перевезла более 240 000 пассажиров в Литву и из нее в течение первой половины 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она перевезла на 20% больше пассажиров из Литвы в конечные пункты назначения по направлениям в Европу, Скандинавию, Россию, СНГ и на Ближний Восток.

Чтобы отметить растущую популярность в соседней стране, авиакомпания представила особый дизайн нового самолета.