ФОТО: airBaltic раскрасила самолет в цвета литовского флага
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Авиакомпания airBaltic представила особый дизайн одной из передовых моделей своих самолетов. Новенький Airbus A220-300 раскрашен в цвета государственного флага Литвы и назван Вильнюсом — в честь столицы соседнего государства.

Чтобы создать это произведение искусства, потребовалось 15 профессиональных художников, 1000 часов работы а также 250 литров грунта, цвета и лака.

Авиакомпания перевезла более 240 000 пассажиров в Литву и из нее в течение первой половины 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она перевезла на 20% больше пассажиров из Литвы в конечные пункты назначения по направлениям в Европу, Скандинавию, Россию, СНГ и на Ближний Восток.

Чтобы отметить растущую популярность в соседней стране, авиакомпания представила особый дизайн нового самолета.

ФОТО: airBaltic раскрасила самолет в цвета литовского флага
Foto: Publicitātes attēli
ФОТО: airBaltic раскрасила самолет в цвета литовского флага
Foto: Publicitātes attēli

"Команда airBaltic рада представить литовским пассажирам эту новую, особенную расцветку самолета. Теперь цвета флагов всех трех балтийских стран гордо проносятся над нашими головами высоко в небе", — отметил исполнительный директор airBaltic Мартинс Гаусс.

Этим летом один из самолетов airBaltic был окрашен в цвета эстонского флага и был назван Таллином, а еще раньше, в честь столетия Латвии, авиакомпания представила самолет, раскрашенный в цвета латвийского государственного флага.

ФОТО: airBaltic раскрасила самолет в цвета литовского флага
Foto: LETA
ФОТО: airBaltic раскрасила самолет в цвета литовского флага
Foto: DELFI

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Delfi Turgid

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