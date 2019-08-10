ФОТО: airBaltic раскрасила самолет в цвета литовского флага

Авиакомпания airBaltic представила особый дизайн одной из передовых моделей своих самолетов. Новенький Airbus A220-300 раскрашен в цвета государственного флага Литвы и назван Вильнюсом — в честь столицы соседнего государства.
Чтобы создать это произведение искусства, потребовалось 15 профессиональных художников, 1000 часов работы а также 250 литров грунта, цвета и лака.
Авиакомпания перевезла более 240 000 пассажиров в Литву и из нее в течение первой половины 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она перевезла на 20% больше пассажиров из Литвы в конечные пункты назначения по направлениям в Европу, Скандинавию, Россию, СНГ и на Ближний Восток.
Чтобы отметить растущую популярность в соседней стране, авиакомпания представила особый дизайн нового самолета.
"Команда airBaltic рада представить литовским пассажирам эту новую, особенную расцветку самолета. Теперь цвета флагов всех трех балтийских стран гордо проносятся над нашими головами высоко в небе", — отметил исполнительный директор airBaltic Мартинс Гаусс.
Этим летом один из самолетов airBaltic был окрашен в цвета эстонского флага и был назван Таллином, а еще раньше, в честь столетия Латвии, авиакомпания представила самолет, раскрашенный в цвета латвийского государственного флага.
Due to the growing demand of #airBaltic services in Lithuania we have created a special livery of our @Airbus A220-300 aircraft. Now YL-CSK is carrying the colours of Lithuanian flag and the name of its capital Vilnius: https://t.co/9t5dRw0Gbp pic.twitter.com/8ASdBZAYsV— airBaltic (@airBaltic) August 8, 2019
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