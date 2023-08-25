ФОТО: Гвинет Пэлтроу сдает свой дом на Airbnb - ключи передаст лично

Американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу сдает свой гостевой дом на сайте аренды жилья Airbnb. 9 сентября она лично встретится с двумя счастливчиками, которые будут жить в ее коттедже, чтобы вручить им ключи, сообщают зарубежные СМИ.

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Небольшая вилла расположена в Монтесито, штат Калифорния. Для Пэлтроу это место отдыха и душевной ясности: "Я приезжаю туда, чтобы перезарядить свои батарейки, воссоединиться с семьей и друзьями".

Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

Резиденция спроектирована как настоящий уголок спокойствия, откуда открывается захватывающий вид на горы. Дом расположен посреди лесного массива. Интерьер выполнен в стиле минимализм, а на территории есть бассейн, терраса и гриль-барбекю. В качестве бонуса два счастливчика смогут попробовать косметические средства от бренда Goop, принадлежащего актрисе, и насладиться частным сеансом медитации.