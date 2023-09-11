ФОТО. Самый роскошный общественный туалет, доступный каждому
Foto: Ekrānuzņēmums/xlivingart

В торговом центре города Нанкин в Китае работает общественный туалет, не похожий ни на один другой. Роскошная уборная, спроектированная архитектурным бюро X+Living из Шанхая, расположена в сверхвысоком небоскребе "Децзи-Плаза" и доступна всем посетителям, пишет The Insider.

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Ведущий дизайнер и основательница бюро Ли Сян говорит, что концепция этого проекта основана на тематике экологического кризиса, а получившийся туалет олицетворяет "весенний сад". Вдохновившись природой, женщина превратила цветы, растения и насекомых в абстрактные фигуры, украшающие интерьер туалетной комнаты.

Войдя в уборную, посетители проходят по длинному коридору, который напоминает "захватывающую прогулку по саду". В конце прохода находится зона отдыха с диваном, выполненным в виде лепестков цветка, который разделяет мужскую и женскую части.

По словам дизайнера, все элементы интерьера и используемая мебель разработаны по индивидуальному проекту. "Мы также интегрировали множество небольших функциональных деталей, которые могут обеспечить удобство для посетителей, — добавила Ли. — Например, в зоне для переодевания в туалетной комнате предусмотрены беспроводные зарядные устройства для гаджетов, а раковины расположены на разной высоте, чтобы удовлетворить потребности как взрослых, так и детей".

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