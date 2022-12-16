ФОТО. В центре Берлина лопнул гигантский аквариум, в котором жили полторы тысячи рыб

Аквариум с миллионом литров воды, расположенный в вестибюле отеля Radisson Blu в центре Берлина взорвался, затопив отель и близлежащие улицы.

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AquaDom, в котором содержалось 1500 тропических рыб, поднимался в высоту на 14 метров и считается самым большим отдельно стоящим цилиндрическим аквариумом в мире.

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN — Niklas Scheele (@niklas_scheele) December 16, 2022

Полиция заявила, что был нанесен "невероятный ущерб", два человека получили ранения от осколков стекла, а наружу вытекло около тысячи кубометров воды. Обломки аквариума и внутреннего убранства отеля оказались даже на улице перед зданием, что привело к закрытию движения по Карл-Либкнехт-штрассе из-за "чрезвычайного количества воды на дороге", пишет BBC.

Аквариум был открыт в 2004 году, а два года назад – обновлен. Внутри него был установлен лифт, который использовали посетители отеля для того, чтобы подняться наверх. Некоторые номера в отеле выходили окнами на лопнувший аквариум, что считалось дополнительным бонусом при проживании.

В устранении последствий принимало участие более 100 пожарных, но причина, по которой аквариум разрушился, пока не ясна.