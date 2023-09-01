ФОТО: В гостях у бабушки. В Паланге открылся первый в Европе ресторан, где работают пенсионерки

В этом сезоне в Паланге посетителей удивили новинкой — открылся первый в Европе "Ресторан бабушек" (Močiučių restoranas), в котором работают пожилые женщины. Они работают и на кухне, и официантками. Ресторан открыл шеф-повар Рокас Галвонас. Он привез эту идею из Грузии, пишет литовский Delfi.

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"Это социальная акция по трудоустройству пожилых женщин. Все бабушки, которых вы увидите, активные. Они на пенсии, но хотят чем-то заниматься, не хотят сидеть дома. Вы не представляете, как они счастливы, что могут работать, общаться с людьми. Ведь общение — это главное. Пожилой человек, который в чем-то задействован, счастлив", — говорит основатель необычного ресторана.

Интерьер ресторана напоминает уютный дом: здесь приятные мелочи, мягкие подушки, кружевные скатерти, светлые картины, чайные сервизы и, конечно же, бабушки.

По словам Галвонаса, реализовать идею было непросто, поскольку в Литве все еще бытует мнение, что обслуживающий персонал должен быть не старше среднего возраста.

Этот ресторан привлекает много посетителей, нередко люди стоят в очередях по 1–1,5 часа.

"У нас есть исторические блюда, например, фаршированные перепелки. Здесь нет дичи, вместо нее используем говядину. Есть блюда советской кухни — жаркое "Астра", котлеты по-киевски. Их мы продаем по 100 порций в день. Есть и цеппелины — по 200 штук в день съедают", — говорит Галвонас.