ФОТО, ВИДЕО. Вильнюс зажег самую большую елку за все времена — на 700 свечей с сюрпризом внутри

В 2023 году Вильнюс отмечает свое 700-летие. По такому поводу сегодня на Кафедральной площади при стечении многотысячной толпы горожан зажгли елку в форме трехэтажного торта с 700 свечами. Событие предварили свечением тысяч телефонов в поддержку Украины, в эти дни лишившейся света.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

С 2015 года Вильнюс отказался от установки срубленной елки-гиганта и сосредоточился на скульптурных композициях из огней и еловых лап. Композиция этого года — трехэтажный торт высотой 25 метров и диаметром — 22 метра. Контур обрисован 10-километровой гирляндой с орнаментом в стиле барокко. Три белых слоя "торта" украшены декоративными свечами, а внутри каждой спрятана золотая жемчужина. Сама рождественская красавица сложена из 6000 еловых веток.

"Какой же день рождения без торта — это традиция, восходящая к древнеримским временам. Раньше люди верили, что свечи символизируют свет жизни, а их дым доносит желания людей до небес. Внутри торта всегда прятался сюрприз — монетка или колечко, — которые принесут удачу тому, кто его найдет, на целый год. Мы надеемся, что праздничный торт Вильнюса и сюрприз внутри него также поднимут настроение посетителям и осуществят их самые заветные желания", — прокомментировал Доминикас Концевичюс, создатель елочной инсталляции.



Зажигание огней в этот раз собрало рекордное число зрителей, ведь в пандемию два года подряд массовые гуляния у елки были запрещены.

В Старом городе начал работу Рождественский городок, по которому можно проехаться на рождественском поезде: взрослым за 3 евро, детям ниже 90 см — бесплатно. В отличие от Риги, где Рождественский городок с базарчиком запланирован лишь до 1 января, в Вильнюсе празднуют до 8 января. Во дворе бывшей Лукишкской тюрьмы с 1 декабря откроется каток. В кафе Mano guru на улице Вильняус заработает резиденция Деда Мороза, где гномики будут заниматься с детьми выпечкой и украшением печенья, делать свечи и угощать чаем.

Foto: DELFI

Реальным днем рождения города считается дата первого упоминания Вильнюса в летописных документах, как столицы великого князя Литовского Гедимина — 25 января января 1323. Но, как рассказал Delfi мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, празднование 700-летия столица Литвы начала еще прошлым летом, а закончит следующим летом. 25 января города встретит фестивалем света.

Главным подарком к юбилею мэр считает то, чего город достиг за последних десять лет — средние зарплаты в Вильнюсе выросли на 95%, сюда активно идут инвестиции. Город похорошел, появились новые современные кварталы. При этом, отметил мэр, его радует, что люди сохранили душевность и доброе отношение как ко всем горожанам, так и к гостям. Особое подтверждение тому — то, как город принял 30 тысяч украинцев в этом году.