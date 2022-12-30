ФОТО: Зимняя сказка. Ниагарский водопад покрылся льдом

Из-за сильных морозов замерзла часть Ниагарского водопада.

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Территория вокруг одного из крупнейших водопадов мира превратилась в ледяную сказочную страну. Правда, восхищаться сказочным пейзажем сложно из-за смертей, которые принесла снежная буря - как пишет BBC, в штате Нью-Йорк погибли 34 человека. Многие из них жили в городе Буффало, который находится недалеко от Ниагарского водопада. В населенном пункте выпало более 1,2 метров снега, это вызвало хаос на дорогах и отключение электричества.