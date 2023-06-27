Города мечты: Названы самые лучшие для жизни места в мире
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Economist Intelligence Unit (EIU) опубликовал свежий The Global Liveability Index – список самых пригодных для жизни городов в 2023 году. Победителем стала столица Австрии – Вена, которая занимает первое место уже несколько лет подряд.

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Индекс качества жизни оценивал 173 города со всего мира по ряду важных факторов, включая здравоохранение, образование, инфраструктуру и окружающую среду.

В результате Вена сохранила первое место в этом году, получив признание за свою превосходную инфраструктуру, выдающуюся культурную и развлекательную жизнь, а также безупречное образование и медицинское обслуживание.

За Веной, которая уже несколько лет подряд занимает первое место, следует Копенгаген, столица Дании. Крупнейшие города Австралии, Мельбурн и Сидней, вернулись на вершину списка после падения в последние годы, заняв третье и четвертое места соответственно.

Три канадских города, Калгари, Ванкувер и Торонто, также попали в первую десятку. Между тем, Цюрих в Швейцарии занял шестое место, а Женева разделила седьмое место с Калгари. Завершает десятку лучших Осака, Япония, где культурная жизнь вновь расцвела после снятия ограничений, связанных с пандемией.

Кстати, ни Лондон (Великобритания), ни Стокгольм (Швеция) в первую десятку не попали. Они обосновались на 46-м и 43-м местах, соответственно.

Средний индекс качества жизни для 172 городов, исключая Киев в Украине, составил 76,2 из 100, что является самым высоким показателем за последние 15 лет.

Города с самым высоким индексом качества жизни в 2023 году:

1. Вена, Австрия
2. Копенгаген, Дания
3. Мельбурн, Австралия
4. Сидней, Австралия
5. Ванкувер, Канада
6. Цюрих, Швейцария
7. Калгари, Канада
7. Женева, Швейцария
9. Торонто, Канада
10. Осака, Япония

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