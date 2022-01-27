Мы уже писали о самых шикарных зимних курортах, а теперь расскажем вам о сказочно красивых местах, которые порадуют желающих насладиться солнцем и теплом. И речь не о секретных виллах знаменитостей, а о курортах, которые доступны каждому, кто может себе позволить оплатить такой уровень роскоши. Некоторые из этих курортов находятся вовсе не на отдаленных и экзотических тропических островах, а прямо здесь, в Европе.

"Grand Resort Lagonissi"


Grand Resort Lagonissi, признанный одним из лучших курортов организаторами аукциона Sotheby's, расположен в Греции недалеко от Афин. На курорте есть отель, а также бунгало и виллы с разным уровнем комфорта — все они отвечают самым высоким стандартам роскоши.

Особая гордость курорта — вилла Royal Villa. Здесь есть две спальни, две мраморные ванные комнаты с сауной в каждой, просторная гостиная с камином, полностью оборудованный бизнес-зал, современный тренажерный зал, массажный кабинет, два бассейна с подогревом (внутренний и открытый) и частный причал для лодок с зоной для купания. Уборка проводится два раза в день. Одна ночь в этом сказочном месте стоит около 44 тысяч евро.

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