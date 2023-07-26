Греция в огне: власти говорят об изменении климата, отельеры - о катастрофе библейских масштабов

Греция продолает переживать аномальную жару. Во многих регионах объявлен красный, самый высокий уровень опасности из-за лесных пожаров, которые усилились в связи с сильным ветром. На нескольких островах, популярных среди туристов, была проведена массовая эвакуация.

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По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), за последнюю неделю в Греции выгорело уже 35 тыс. гектаров лесов, а ученые указывают на то, что нынешняя жара во многих странах Европы и Северной Африки является прямым следствием климатических изменений.

Национальная метеослужба прогнозирует, что в Афинах температура в ближайшие дни может достичь 41°C, а в центральной Греции — 44°C.

В городе Йитион в южной части полуострова Пелопоннес температура в воскресенье достигла 46,4 °C, и хотя национальный рекорд в 48°C не был побит, это мало кого утешает.

В связи с жарой многие туристические достопримечательности Греции, в том числе афинский Акрополь, закрываются в самые жаркие дневные часы.

"Нас ожидает еще одно трудное лето", — заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая во вторник на заседании правительства.

Мицотакис подчеркнул, что не существует "волшебной защиты" для Средиземноморского региона, который, по его словам, превратился в горячую зону изменения климата на планете.

По его словам, климатический кризис, вероятно, продолжит усугубляться из-за повышения температур, усиления засухи и сильных ветров, что приведет в ближайшие годы к более жаркому и суровому лету.

Накануне Мицотакис также предупредил, что ближайшие три дня будут самыми трудными в этом месяце, после чего жара начнет немного спадать.

По данным главы Министерства по климатическим кризисам и гражданской защите Греции Вассилиса Кикилиаса, в последние 12 дней в стране пришлось тушить более 500 пожаров разной сложности.

Особенно разрушительными они оказались на популярных среди туристов островах Родос и Корфу, где в это время в самом разгаре туристический сезон.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

С Корфу в понедельник было эвакуировано почти 2500 человек.

Во вторник при тушении пожара на втором по величине греческом острове Эвия (Эвбея) разбился один из самолетов, боровшихся с огнем.

Самолет, сбрасывавший воду, упал на склоне недалеко от города Каристос. Оба летчика, 34-летний командир экипажа и 27-летний пилот, погибли.

В тушении пожаров на острове принимали участие по меньшей мере три самолета и сотни пожарных.

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На Родосе более 260 пожарных при поддержке двух самолетов и двух вертолетов продолжают вести борьбу с огнем.

И хотя во вторник руководство аэропорта Родоса сообщило, что ситуация нормализовалась, ранее экстренными рейсами оттуда было вывезено более 2 тыс. туристов.

На севере острова добровольцы пришли на помощь иностранным туристам, которых еще в субботу эвакуировали из гостиниц и поселили в местной школе.

Мэр деревни Вати на юго-востоке Родоса Вассилис Калабодакис говорит, что последствия пожаров стали самыми трагическими для их региона.

"Нашей деревне было предписано эвакуироваться, но мы не можем бросить ее, поэтому мы сражаемся, чтобы защитить наши дома", — заявил он журналистам.

По словам Кириакоса Сарикоса, менеджера по маркетингу группы H Hotels, которая владеет шестью гостиницами на Родосе, ситуация напоминает "катастрофу библейских масштабов". Хотя гостиница, в которой он работает, не пострадала, вокруг нее все выгорело, а всех гостей и персонал пришлось эвакуировать.

"Нам нужен план по выходу из этого кризиса и восстановлению всего региона, — говорит он. — Гостиница, это всего лишь гостиница, ее можно отремонтировать и заново покрасить, но самое главное — это природа".

Сильная жара распространилась и на другие страны юга Европы и Северной Африки.

В Алжире по меньшей мере 34 человека погибли в результате лесных пожаров, перекинувшихся на жилые районы. Пожары там привели к массовой эвакуации местных жителей.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Свидетели описывали "стены пламени", на телекадрах были видны обугленные автомобили, сгоревшие магазины и жилые дома.

В Италии пожарные провели ночь, борясь с лесными пожарами на Сицилии. Один из пожаров подошел так близко к аэропорту Палермо, что во вторник утром его закрыли на несколько часов.

Департамент гражданской защиты Италии во вторник сообщил об обширных пожарах на юге страны.

"Мы переживаем в Италии одни из самых сложных дней за последние десятилетия — ливни, торнадо и гигантский град на севере, палящую жару и разрушительные пожары в центре и на юге", — заявил министр гражданской обороны Нелло Мусумечи.

В столице Албании Тиране во вторник температура превысила 40 градусов, что побудило больницы открыть несколько центров неотложной помощи.

Сотни пациентов по всей стране обратились к врачам с проблемами, связанными с резким скачком температуры, включая повышенное давление, головокружение и обмороки.