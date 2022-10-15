Глэмпинги и концептуальные отели привлекают внимание людей, ищущих необычный отдых. Интересно, что такие места для отдыха вовсе не отстают от пятизвездочных отелей с оригинальной архитектурой и продуманным интерьером. Предлагаем вам познакомиться с самыми необычными европейскими местами для ночлега, где можно получить поистине незабываемые эмоции.

Горы, берега красивых озер и фьордов – здесь можно насладиться красотой природы и получить новые впечатления. Возможно, не всем понравится идея провести ночь в отеле из льда или в лесной хижине, где нет привычного нам комфорта. Но преодолевать свои страхи весьма полезно, ведь это поможет открыть для себя мир совершенно уникальных путешествий.

Cabu by the Lakes, Ирландия



Отдохнуть с семьей можно в живописных ирландских коттеджах, расположенных в лесопарке Килликин (Killykeen Forest Park), на особо охраняемой территории. Сложная система озер и рек предлагает не только сказочные природные виды, но и возможности для рыбалки и наблюдения за птицами. Прогулки по лесу и велосипедные прогулки — отличный отдых для души и тела.



Здесь можно встретить диких животных — белок, барсуков, кроликов, а также некоторые охраняемые виды животных. В районе озер обитает около 47 видов птиц. Коттеджи расположены между озерами, горами и холмами, создавая умиротворяющий оазис для отдыха. В интерьере домов сочетаются ирландские традиции и современное искусство. Здесь важна каждая деталь.

После долгих прогулок можно посетить СПА-центр в лесу и забронировать время в открытой гидромассажной ванне. О питании не стоит беспокоиться – здесь каждый найдет что-то для себя. Можно самостоятельно организовать пикник на берегу озера или насладиться ужином, приготовленным поварами отеля у камина или на террасе.

Аренда домика стоит от 650 евро. В этом отеле не предусмотрено однодневное проживание.

Kolarbyn Eco Lodge, Швеция