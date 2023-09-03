Индекс качества жизни: жители лучших городов рассказывают, как там на самом деле обстоят дела

После спада, вызванного пандемией, качество жизни во многих городах мира вновь начало расти. И хотя индекс дает представления о том или ином месте, люди, которые каждый день живут в нем, могут лучше всего рассказать, как на самом деле обстоят дела. Журналисты BBC Travel побеседовали с жителями нескольких городов из первой десятки рейтинга, чтобы выяснить, почему они выбрали именно этот населенный пункт как свой дом.

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Вена, Австрия

Столице Австрии не впервой возглавлять индекс качества жизни. По мнению жителей, Вена — это нечто большее, чем стабильность, здравоохранение, образование и инфраструктура.

"По сути, в одном месте вы проходите полный жизненный круг", — объясняет Мануэла Филиппоу, управляющая рестораном Konstantin Filippou. По ее словам, благодаря сохранившейся истории, надежной системе общественного транспорта, услугам по уходу за детьми и легкому доступу к кафе, театрам и даже винодельням в черте города Вена может показаться местом вечного отдыха.

"Иногда, когда мы слишком много работаем и подолгу никуда не выезжаем, мы даже не замечаем этого, потому что можем утолить голод по всему вышеперечисленному в пределах города", — добавила Филиппоу.

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Для Ричарда Восса, менеджера по продажам и маркетингу в отеле Das Tigra, удобства жизни в городе только усиливаются благодаря богатой культурной истории и предлагаемым здесь развлечениям. "В Вене есть много впечатляющих исторических зданий — дворец Шенбрунн, Хофбург и Венская ратуша. Город известен своими музыкальными традициями: здесь жили и работали Моцарт, Бетховен и Штраус".

Мужчина рекомендует погрузиться в кулинарную историю Вены, попробовать традиционные блюда, например, шницель и торт "Захер", а также посетить различные рынки, чтобы насладиться свежими продуктами и местными деликатесами.

Мельбурн, Австралия

"В Мельбурне потрясающая кухня, культурна и искусство, мероприятия и достопримечательности", — говорит Джейн Моррелл, защитник прав инвалидов, основатель и генеральный директор Carer Solutions. Она отмечает, что в городе легко ориентироваться: трамваи курсируют по всему центру и пригородам. Кроме того, всего в нескольких минутах езды находятся всемирно известные пляжи и винодельческие районы.

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Для блогера Кимми Коннер, уроженки Калифорнии, этот город не заменить никаким другим. "Такие места, как Сидней, сразу же бросаются в глаза: потрясающие виды, побережья и культовые здания. Но Мельбурн — это не город достопримечательностей, а город культуры. Чтобы почувствовать ритм жизни этого места, нужно наткнуться на крошечную кофейню в красочном переулке и заказать один из лучших кофе в своей жизни или же попробовать дегустационное меню в специализированных ресторанах".

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Кимми Коннер считает, что люди здесь более приветливы, чем в Сиднее, а Джейн Моррелл называет позитивное отношение жителей фактором, повышающим уровень жизни.

Ванкувер, Канада

В этом году три канадских города (включая Калгари и Торонто) вошли в первую десятку, но Ванкувер в рейтинге выше других.

"Ванкувер обеспечивает легкий доступ к лесу, морю и небу, — говорит Тони Хо, местный житель и владелец малого бизнеса. — Наша транспортная система позволяет добраться из Английской бухты до вершины города на горе Граус за один день на автобусе, велосипеде, поезде и лодке". Ему также нравится разнообразная кухня города — отражение мультикультурного состава Ванкувера, где можно найти все — от эфиопской инджеры до тибетского момо.

Как родитель маленького ребенка, он ценит многочисленные парки и пляжи – все они находятся менее чем в 20 минутах от центра города. "Я хочу, чтобы мой ребенок имел доступ к ним на всю оставшуюся жизнь", — говорит Хо.

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Благоприятная иммиграционная политика привлекает сюда и владельцев бизнеса из других стран. "Как предприниматель и иммигрант из Хорватии, я искал город, который мог бы способствовать развитию бизнеса, — делится своим опытом Джо Тольцманн, генеральный директор мобильной платформы RocketPlan. Он отмечает, что Ванкувер располагает к отдыху. — Когда мне нужно было сделать на работе перерыв, с одной стороны был океан, а через дорогу — горы".

Осака, Япония

Заняв 10 место в индексе и став единственной азиатской страной, вошедшей в первую десятку, город Осака получил 100 баллов по показателям стабильности, здравоохранения и образования. Поскольку стоимость жизни продолжает снижать доходы многих семей по всему миру, доступность Осаки является большим плюсом для жителей.

"Аренда в Осаке недорогая по сравнению с другими мегаполисами Японии и мира, — говорит жительница города Ширли Чжан, уроженка Ванкувера. — Моя арендная плата составляет около 700 канадских долларов в месяц, включая воду, интернет и плату за обслуживание. Хотя квартира небольшая, она новая и чистая. Если бы вы снимали жилье в Ванкувере, оно обошлось бы вам в не менее 1200 канадских долларов".

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Рестораны, где можно поесть за небольшие деньги, тоже привлекают внимание местных жителей. "В отличие от Великобритании, где ужин вне дома может сильно ударить по кошельку, Осака предлагает качественные блюда по удивительно доступным ценам, — говорит житель города Джеймс Хиллс.

Кроме того, город кажется более безопасным, чем подобные крупные города. "Я чувствую себя в полной безопасности, когда иду домой одна даже посреди ночи", — отмечает Чжан. Она говорит, что никогда не беспокоится о том, что ее сумку или кошелек украдут, даже если они оставлены без присмотра.

Жители активно пользуются надежной сетью общественного транспорта. "В городе и его окрестностях есть разветвленная сеть поездов, — говорит Джонатан Лукас, специалист по маркетингу Бюро туризма Осаки. — Быстро и легко можно выбраться из города на день и исследовать другие замечательные места, такие как Киото, Нара и Кобе".

Окленд, Новая Зеландия

"Прекрасный уединенный пляж находится в 20 минутах езды на автомобиле для большинства жителей Окленда, — говорит жительница Меган Лоуренс, которая ведет блог My Moments and Memories.

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Будучи крупнейшим городом Новой Зеландии, Окленд часто принимает у себя мероприятия мирового уровня, включая Чемпионат мира по футболу среди женщин 2023 года. "Все лучшие концерты, шоу и спортивные мероприятия проходят прямо у нашего порога, — говорит жительница Грег Маретт из туристической компании AAT Kings. — На следующей неделе я собираюсь посетить выставку "Египет во времена фараонов" в Оклендском музее".

Она также подчеркивает красоту городской гавани, в которой пришвартованы яхты и парусники, давшие ей прозвище "Город парусов", и рекомендует тем, кто впервые приехал в Окленд, посетить Морской музей.

Являясь относительно молодой и культурно разнообразной страной, Новая Зеландия принимает и адаптируется к кухням разных стран мира, поэтому и в ресторанах, и в супермаркетах есть из чего выбрать поесть. Но что действительно делает Окленд пригодным для жизни, так это дружелюбие людей. "Местные жители добрые, готовые помочь и всегда радостно здороваются, когда вы пересекаетесь на прогулке", — говорит Маретт.